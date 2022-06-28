Osmangazi'den yoğun asfalt mesaisi - Son Dakika
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Osmangazi'den yoğun asfalt mesaisi

28.06.2022 14:19
Osmangazi'den yoğun asfalt mesaisi

Osmangazi'de yeni imar yolu açma ve asfalt mesaisi hız kesmiyor.

Osmangazi'de yeni imar yolu açma ve asfalt mesaisi hız kesmiyor. Yoğun geçen kış mevsiminin ardından ilçenin dört bir yanındaki bozulan yolların zeminleri ile açılan imar yolları sıcak asfaltla kaplandı.

Havaların ısınması ile birlikte asfalt çalışmalarına hız veren Osmangazi Belediyesi, son 10 gün içerisinde 4 mahalledeki 21 sokakta gerçekleştirdiği yenileme çalışmaları ile yeni açılan imar yollarını 3 bin 150 ton sıcak asfalt ile kapladı. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler gerçekleştirilen çalışmalarla, Yunuseli Mahallesi'nde 11, Demirtaş Dumlupınar Mahallesi'nde 5, Hüdavendigar Mahallesi'nde 5, Güneştepe Mahallesi'nde 2 olmak üzere 21 sokakta, toplam 2 bin 500 metre uzunluğundaki yol, 10 gün içerisinde yenilendi.

Osmangazi'de rahat ve güvenli bir ulaşım için merkezden en uçtaki kırsal mahallelere kadar 136 mahallenin tamamında imar yolu açma ve mevcut yolların iyileştirilmesi için yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Ulaşım, belediyelerin asli görevlerinden birisi. Fen işleri Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından bir plan dahilinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde, hava şartlarının uygun olduğu her gün robot, yama ve kaplama olmak üzere 5 ekip sahada çalışma gerçekleştiriyor. Bir yandan, Bursa trafiğini rahatlatacak yeni imar yolları açıyor, bir yandan da daha rahat ve güvenli ulaşım için mevcut yolları yeniliyoruz. Ekiplerimizin son 10 gün içerisinde gerçekleştirdiği çalışmalarla, Yunuseli, Hüdavendigar, Güneştepe ve Demirtaş Dumlupınar mahallelerimizdeki 21 sokak ve cadde 3 bin 150 ton sıcak asfalt ile kaplanarak yenilendi. Daha rahat, güvenli ve ulaşılabilir bir Osmangazi için ulaşım yatırımlarımız bundan sonra da aynı hızla devam edecek" diye konuştu. - BURSA

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Kaynak: İHA

Fen İşleri Müdürlüğü, Dumlupınar, Osmangazi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmangazi'den yoğun asfalt mesaisi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmangazi'den yoğun asfalt mesaisi - Son Dakika
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