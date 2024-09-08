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Osmangazi'nin köylerinde eğlence dolu program

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Osmangazi Belediyesi, Köyümüzde Şenlik Var etkinlikleri ile İsmetiye Mahallesi sakinlerini müzik, dans ve gastronominin yanı sıra birbirinden eğlenceli oyun ve yarışmalar ile buluşturdu.

08.09.2024 16:59  Güncelleme: 17:12
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Osmangazi'nin köylerinde eğlence dolu program

BURSA - Osmangazi Belediyesi, Köyümüzde Şenlik Var etkinlikleri ile İsmetiye Mahallesi sakinlerini müzik, dans ve gastronominin yanı sıra birbirinden eğlenceli oyun ve yarışmalar ile buluşturdu. Gerçekleştirilen etkinlikler ile hem yetişkinler hem çocuklar eğlence dolu bir gün geçirdi.

Osmangazi Belediyesi'nin yaz döneminde ilçe genelindeki 32 dağ ve ova köyü için hazırladığı 'Köyümüzde Şenlik Var' etkinliklerinin bu haftaki adresi İsmetiye Mahallesi oldu. Okul bahçesinde düzenlenen program, ilk olarak çocuklara yönelik birbirinden renkli ve eğlenceli aktiviteler ile başladı. Programa katılan onlarca çocuk, sokak oyunları, şişme oyun parkurları, zıp zıp, langırt, bouble şov gibi aktiviteler ve çeşitli ikramlar ile unutamayacakları bir gün yaşadı. Gurup Kucaklaşma'nın söylediği birbirinden hareketli türküler eşliğinde sahneye çıkan İsmetiye sakinleri ise bol bol oynayarak keyifli vakit geçirdi.

Kadınlar mutfaktaki hünerlerini sergiledi

Köyümüzde Şenlik Var programının lezzet dolu etkinliği olan yemek yarışması ise mahalledeki kadınlar için özel olarak düzenlendi. Yarışmaya katılan kadınlar, yapmış oldukları yemekler ile mutfaktaki hünerlerini ve el lezzetlerini ortaya koydu. Yarışmacılar, yaptıkları birbirinden lezzetli yemekler ile jüriye zor anlar yaşattı. Karar vermekte zorlanan jüri üyelerinin yaptığı değerlendirme sonucunda, mahalle sakinlerinden Merve Tezer, 'Triliçe' tatlısı ile birinci oldu. 'Yaprak Sarması' ile Seda Ferik ikinci, Selver Bilir ise 'Süt Helvası' ile üçüncü oldu. Dereceye giren katılımcılara çeşitli hediyeler verildi.

Düzenlenen etkinliğe Osmangazi Belediye Başkan Vekili Halil Aktaş, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcıları Mutlu Esendemir ve Tolga Kornoşor, belediye meclis üyeleri ile birlikte çok sayıda köy sakini katıldı. İsmetiye sakinleri, böyle güzel ve eğlence dolu bir etkinliği mahalleleri ile buluşturduğu için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti.

Osmangazi\'nin köylerinde eğlence dolu program
Kaynak: İHA

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