Osmangazi'nin köylerinde şenlik dolu günler başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Osmangazi'nin köylerinde şenlik dolu günler başladı

Osmangazi Belediyesi'nin kırsal mahallelerde düzenlediği 'Köyümüzde Şenlik Var' projesi, Gökçeören Mahallesi'nde coşkuyla başladı. Yüzlerce kişinin katıldığı şenlikte, çocuklar ve aileler eğlenceli etkinliklerle keyifli bir gün geçirdi.

08.07.2024 00:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmangazi'nin köylerinde şenlik dolu günler başladı

Köyümüzde Şenlik Var'ın ilk adresi Gökçeören oldu

BURSA - Osmangazi Belediyesi'nin kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşları eğlenceli ve eğitici etkinliklerle buluşturduğu 'Köyümüzde Şenlik Var' projesi, Gökçeören Mahallesi'nde gerçekleştirilen coşku dolu program ile başladı. Yüzlerce kişinin katıldığı ve birbirinden renkli anlara sahne olan şenlikte, aileler ve çocuklar doyasıya eğlendi.

Osmangazi Belediyesi'nin yaz boyunca 32 farklı kırsal mahallede gerçekleştireceği 'Köyümüzde Şenlik Var' etkinliklerinin ilk adresi Gökçeören Mahallesi oldu. Başta çocuklar olmak üzere Osmangazili yurttaşların gönüllerince eğlendikleri programa ilgi oldukça yoğundu. Hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik birbirinden renkli ve eğlenceli etkinliklerin yer aldığı program, festival havasında başladı. Programa katılan çocuklar, kendileri için özel olarak hazırlanan alanda bir araya gelerek, unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunları, şişme oyun parkurları, zıp zıp, yüz boyama, bouble şov, palyaço gösterisi gibi aktiviteler ve çeşitli ikramlar ile doyasıya eğlendi.

Lezzet dolu yarışmada kazanan tepsi mantısı oldu

'Köyümüzde Şenlik Var' projesinin en renkli etkinliklerinden olan yemek yarışması ise köyde yaşayan kadınlar için özel olarak düzenlendi. Yarışmaya katılan kadınlar, yapmış oldukları yöresel yemekler ile mutfaktaki hünerlerini ve el lezzetlerini ortaya koydu. Lezzet dolu bir rekabet yaşandığı yarışmanın jürisinde, Bursa mutfağının marka isimlerinden Bülent Barış da (Şef Bülent) yer aldı. Jürinin yaptığı değerlendirme sonucunda mahalle sakinlerinden Nilgün Aksu, yapmış olduğu tepsi mantısı yemeği ile birinci oldu.

Yemek yarışmasının ardından sahne alan Osmangazi Belediyesi Türk Halk Müziği Korusu üyeleri, birbirinden güzel türküleri Gökçeören Mahallesi sakinleri için söyledi. Korunun söylediği birbirinden hareketli şarkılara hem oynayarak hem de söyleyerek eşlik eden vatandaşlar, unutamayacakları bir gün yaşadı. Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ekibi de yaptığı gösteri ile coşkunun zirve yaptığı programa renk kattı.

Birbirinden keyifli anlarında yaşandığı programa katılan CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Osmangazi Belediye Başkan Vekili Ahmet Sergen Keleşoğlu, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcıları Mutlu Esendemir ve Tolga Kornaşor, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten, Osmangazi Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karayılan ve Osmangazi Belediye Meclis Üyesi Recep Çohan da bu güzel günde Gökçeören sakinlerini yalnız bırakamadı.

Kaynak: İHA

Osmangazi Belediyesi, Gökçeören, Osmangazi, Gastronomi, Kültür, Müzik, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmangazi'nin köylerinde şenlik dolu günler başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:28 Özgür Özel, ’’Bir kere de biz giyelim’’ demişti Türk siyasetinin kazandıran ceketi bu sefer İmamoğlu’nun üzerinde Özgür Özel, ''Bir kere de biz giyelim'' demişti! Türk siyasetinin kazandıran ceketi bu sefer İmamoğlu'nun üzerinde
21:32 Fransa’da seçimlerin 2. turundan ilk sonuçlar İlk turun galibi aşırı sağ hezimete uğradı Fransa'da seçimlerin 2. turundan ilk sonuçlar! İlk turun galibi aşırı sağ hezimete uğradı
18:23 Cevdet Yılmaz: Enflasyon temmuz ve ağustosta daha hızlı gerileyecek Cevdet Yılmaz: Enflasyon temmuz ve ağustosta daha hızlı gerileyecek
17:45 Ordu ve Muş’ta sel felaketi: 2 kişi hayatını kaybetti Ordu ve Muş'ta sel felaketi: 2 kişi hayatını kaybetti
17:41 Kırıkkale’de sorumsuzluğun resmi Mangal ateşi, 3 bin dönüm tarım arazisini küle çevirdi Kırıkkale'de sorumsuzluğun resmi! Mangal ateşi, 3 bin dönüm tarım arazisini küle çevirdi
22:03 Batman’da şehrin göbeğinde apartman yandı Alevlere müdahale eden itfaiyenin suyu bitti Batman'da şehrin göbeğinde apartman yandı! Alevlere müdahale eden itfaiyenin suyu bitti
20:31 Urla’da kız arkadaşıyla görüşmek için çağırdığı kişiyi tüfekle öldürdü Urla'da kız arkadaşıyla görüşmek için çağırdığı kişiyi tüfekle öldürdü
20:25 İstanbul’da korkunç son Bir anda yola atlayan adam, feci şekilde can verdi İstanbul'da korkunç son! Bir anda yola atlayan adam, feci şekilde can verdi
20:01 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Yusuf Can Zeybek başpehlivan oldu 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Yusuf Can Zeybek başpehlivan oldu
19:24 Van konserinde sahnesine pet şişeler fırlatılmıştı Şarkıcı Bengü’ye Edirne’de çiçek yağdı Van konserinde sahnesine pet şişeler fırlatılmıştı! Şarkıcı Bengü'ye Edirne'de çiçek yağdı
17:12 Bizim Çocuklar’dan mesaj var Samet’in paylaşımını görmeniz lazım Bizim Çocuklar'dan mesaj var! Samet'in paylaşımını görmeniz lazım
16:54 Kurnazlık yapsa da Bakan Memişoğlu kül yutmadı Sigarayı bırakmaya yanaşmayan vatandaşı terleten anlar Kurnazlık yapsa da Bakan Memişoğlu kül yutmadı! Sigarayı bırakmaya yanaşmayan vatandaşı terleten anlar
16:38 Zekeriya Yapıcıoğlu, HÜDA PAR Genel Başkanlığına yeniden seçildi Zekeriya Yapıcıoğlu, HÜDA PAR Genel Başkanlığına yeniden seçildi
16:35 13 yaşındaki Yağız, dünyanın en iyi satranç oyuncusu Magnus Carlsen’i mat etti 13 yaşındaki Yağız, dünyanın en iyi satranç oyuncusu Magnus Carlsen'i mat etti
15:03 Markette büyük panik İş insanı Nihat Karaaslan’ın vurulma anı görüntüsü ortaya çıktı Markette büyük panik! İş insanı Nihat Karaaslan'ın vurulma anı görüntüsü ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2024 01:55:12. #1.12#
SON DAKİKA: Osmangazi'nin köylerinde şenlik dolu günler başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement