Osmaniye'de Stat Anonsçusundan Hakeme Ağır Küfür

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde hafta sonu oynanan Osmaniye 1. Amatör play-off mücadelesinde Osmaniyegücü Spor'un uzatma dakikalarında Düziçi Belediyespor'a attığı golün ardından stat anonsçusu hakeme ağır küfür etti.

Takımlar arasında 19 Nisan'da Düziçi Sehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada skor 0-1 iken, 90 artı 3'te Osmaniyegücü Spor bir gol daha buldu. Bunun ardından statta anons yapan görevli, hakem M.E'ye yönelik mikrofondan ağır küfür içeren ifadeler kullandı.

İkinci gol öncesi iki takım futbolcuları arasında başlayan kavga sonucu Düziçi Belediyespor'dan 2 futbolcu, Osmaniyegücü Spor'dan bir futbolcu ve her iki takımın teknik direktörü kırmızı kart gördü.