Osmaniye Belediyesi'nden "Hep Birlikte Mahalle İftarı" buluşması
Osmaniye Belediyesi'nden "Hep Birlikte Mahalle İftarı" buluşması

Osmaniye Belediyesi\'nden "Hep Birlikte Mahalle İftarı" buluşması
05.03.2026 09:49  Güncelleme: 09:55
Osmaniye Belediyesi, Ramazan ayının ilk mahalle iftarını "Hep Birlikte Mahalle İftarı" sloganıyla Cumartesi Kapalı Semt Pazarı'nda gerçekleştirdi.

Osmaniye Belediyesi, Ramazan ayının ilk mahalle iftarını "Hep Birlikte Mahalle İftarı" sloganıyla Cumartesi Kapalı Semt Pazarı'nda gerçekleştirdi. Ramazan ayının manevi atmosferinde düzenlenen iftar programında vatandaşlar aynı sofrada buluşarak birlik ve beraberlik duygusunu paylaştı.

Osmaniye Belediyesi tarafından düzenlenen mahalle iftarı programına çok sayıda vatandaş katıldı. İftar saatine kısa süre kala Kapalı Semt Pazarı'nı dolduran hemşeriler, Ramazan'ın bereketini ve kardeşlik ruhunu aynı sofrada paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Programda vatandaşlarla yakından ilgilenen Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, iftar öncesinde masaları tek tek dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti, Ramazan aylarını tebrik etti.

İçerisinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin bulunduğu bu mübarek ayda, 11 ayın sultanını hep birlikte idrak ediyoruz diyen Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, "Ramazan-ı Şerif'imiz mübarek olsun. Osmaniye'mizde gerçekten Ramazan programlarımız dolu geçiyor ve bu akşam da biz işte Cumartesi pazarımızın olduğu hemen Adnan Menderes mahallemizde hemşerilerimizle burada iftarımızı açtık. Gerçekten her akşam İşte böyle toplumumuzun birçok kesimiyle bir araya geliyoruz ve Ramazan'ın o bereketini hep birlikte Ramazan'ın o dayanışma ruhunu ve yardımlaşma ruhunu hayata geçirmeye çalışıyoruz. İnşallah Allah tuttuğumuz oruçlarımızı kabul etsin. Bizler de hem Masal Parkımızda kurmuş olduğumuz Ramazan Çarşı'mızla hem Millet Bahçemizde birçok etkinliğimizde, Ramazan çadırlarımızda açmış olduğumuz yine iftarlarımızla, hemşerilerimizle kucaklaşmaya gayret ediyoruz. Şehit ailelerimiz, gazilerimiz, engelli kardeşlerimiz başta olmak üzere aynı zamanda mahalle sakinlerimizle de ve hane ziyaretlerinde yapmış olduğumuz iftar programlarımızla gerçekten Osmaniye'de Ramazan'ın maneviyatına uygun geçirmeye çalışıyoruz ve biz de büyük lezzet alıyoruz. Allah birliğimizi, dirliğimizi daim etsin ve Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun diyoruz" diye konuştu. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Osmaniye Belediyesi'nden 'Hep Birlikte Mahalle İftarı' buluşması

