Osmaniye Belediyesi'nin 8. Kitap Fuarı Kapılarını Açtı

10.04.2026 12:53  Güncelleme: 14:04
(OSMANİYE) - Haber: Erhan ÖZMEN

Osmaniye Belediyesi tarafından "Okuyan Şehir Osmaniye" sloganıyla düzenlenen 8. Kitap Fuarı, Devlet Bahçeli Meydanı'nda kurulan kapalı alanda düzenlenen törenle kapılarını kitapseverlere açtı.

Şehrin kültürel takviminde önemli bir yer tutan Osmaniye Kitap Fuarı, bu yıl 8'inci kez ziyaretçilerini ağırlıyor. Türkiye genelinden 100'ün üzerinde yayınevinin katıldığı fuarda, binlerce kitap okurlarla buluşuyor. Edebiyattan tarihe, çocuk kitaplarından akademik yayınlara kadar geniş bir yelpazede eserlerin yer aldığı etkinlikte, onlarca tanınmış yazar da Osmaniyeli okurlarla bir araya geliyor.

19 Nisan 2026 tarihine kadar açık olacak fuar, kültür ve edebiyat meraklılarına zengin bir içerik sunarak her yaştan ziyaretçiye hitap etmeyi hedefliyor.

Kaynak: ANKA

