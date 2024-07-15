Osmaniye\'de Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü düzenlendi

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Osmaniye'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri çerçevesinde 'Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü" düzenlendi.

Osmaniye'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla kent protokolü ve yüzlerce vatandaş Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü için bir araya geldi. Devlet Bahçeli Meydanı Şehitler Anıtı'nın önünden başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydan'ında son buldu. Osmaniye Belediyesi Mehteran takımının da destek verdiği yürüyüşte ellerinde Türk bayrağı ile protokol ve vatandaşlar şehitleri andı. Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'nda mehteran takımının gösterisiyle başlayan gece, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Meydanı tamamen dolduran vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla şehitleri andı. - OSMANİYE