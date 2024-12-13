Osmaniye'de 20 Köy Evinin Anahtar Teslimi - Son Dakika
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Yerel

Osmaniye'de 20 Köy Evinin Anahtar Teslimi

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Düziçi'nde depremzedeler için inşa edilen 20 köy evinin anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.

13.12.2024 17:01
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Osmaniye'de yapımı tamamlanan 20 köy evinin anahtar teslimi yapıldı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yapımı tamamlanan 20 köy evinin anahtarı hak sahiplerine teslim edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Düziçi ilçesinde Bahadırlı Köyünde depremzede vatandaşların barınma ihtiyacını gidermek adına inşa edilen 20 köy evinin anahtar teslimi yapıldı. Deprem bölgesinin hızla ayağa kaldırılması için inşa edilen köy evlerinin anahtar teslim programına katılan Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti.

Vali Erdinç Yılmaz, "Düziçi İlçemizin Bayındırlı Köyümüzde yaptığımız köy deprem konutlarımızın olduğu alandayız. Bugün hemşerilerimize 20 konutumuzun anahtarını teslim ettik. Onları mutlu görmek, huzur içinde görmek bizleri çok mutlu ediyor. Onların mutluluklarına katkı sağlayabilmek yüzlerini güldürebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Konutlarımız çok güzel, hemşerilerimizin huzur içinde, sağlıkla, güven içinde oturabilecekleri konutlar. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmaniye'de 20 Köy Evinin Anahtar Teslimi - Son Dakika

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