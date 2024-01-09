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Osmaniye'de 4 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Osmaniye'de 4 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Osmaniye'de yapılan bir uygulama noktasında durdurulan bir tırın depo bölmesinde 4 kilo 550 gram skunk adı verilen sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Turan Ö. isimli şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.

09.01.2024 - 09:49,
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Osmaniye'de 4 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

OSMANİYE - Osmaniye'de uygulama noktasında durdurulan tırın depo bölmesinde 4 kilo 550 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan Turan Ö. tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nda seyir halinde olan tırı dinlenme tesisinde oluşturulan uygulama noktasında durdurdu. Tırda hassas burunlu narkotik köpeği ile yapılan aramada tırın erzak deposunda bulunan çuval içine saklanmış çantada 4 kilo 550 skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan Turan Ö. tutuklandı.

Osmaniye\'de 4 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Osmaniye'de 4 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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