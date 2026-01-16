Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 101'inci yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 101'inci yıl dönümü kutlandı

16.01.2026 13:20  Güncelleme: 13:28
Osmaniye'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin 101'inci yıl dönümü. Törende temsili karşılamanın yanı sıra halkoyunları, mehter gösterileri ve saygı duruşu gerçekleştirildi.

Osmaniye'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin 101'inci yıl dönümü törenle kutlandı.

Devlet Demir Yolları Tren İstasyonu'ndaki törende Atatürk'ün temsili karşılanması gerçekleştirildi. İzciler, taşıdıkları Türk bayrağını Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'a takdim ettiler. Osmaniye Belediyesi 7 Ocak Halkoyunları ve Mehter Takımı'nın gösterilerinin ardından 21 pare top atışı gerçekleştirildi. Tren garındaki törenin ardından protokol üyeleri ile vatandaşlar, Garnizon Komutanlığı Bandosu eşliğinde Devlet Bahçeli Meydanı'na yürüdü. Atatürk heykeline çelenklerin konulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Şeref defterini imzalayan Vali Yılmaz yaptığı konuşmada, "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'dan başlattığı milli mücadeleye var gücüyle destek vermiş, neticesinde Atatürk'ün liderliğinde cumhuriyetimizi kurmuştur. Atatürk milli mücadele döneminde ve cumhuriyetin ilanından sonra sık sık vatandaşlarımızla diyalog kurmuş, yurdun her köşesine ziyaretlerde bulunmuş, bilhassa Osmaniye'ye teşrif buyurduklarında bu toprağın yiğit ve mert insanlarını görünce tekrar ziyarette bulunmak istemişlerdir. Büyük önder, hatıra defterinde şehrimiz için 'Osmaniye kasabasını ve buranın halkını ziyaret edebildiğimden çok memnun oldum. Halkın gösterdiği kalbi ve samimi tesadüattan fevkalade mütehassisim. Bu güzel kalpli mert insanlar arasında daha ziyade kalmak saadeti için ayrıca fırsat arayacağım' ifadelerini kullanmıştır" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.