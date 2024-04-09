Osmaniye\'de Bayram Kömbesi Üretimi Yoğun Mesaiyle Devam Ediyor

Osmaniye'de, geleneksel hale gelen ve bayramlarda misafirlere ikram edilen bayram kömbesi yapımında, imalathaneler siparişlere yetişmek için yoğun mesai yapıyor.
Osmaniyeliler için bir kültür haline gelen bayram kömbesi, misafirlere ikram edilen çayların yanında yerini alıyor. İçerisinde bulunan 7 farklı baharat sayesinde uzun süre tazeliğini koruyan ve yıl boyunca üretimi yapılan bayram kömbesi ramazan bayramının olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Osmaniye'de fırınlar ve imalathaneler ramazan bayramında bayram kömbesine yurtiçi ve yurtdışından gelen siparişlere yetişebilmek için fazla mesai yapıyor.
Çocukluğundan beri bayram kömbesi imalatı yapan Arif Türkmen, "Osmaniye'de geleneksel kömbe üreticisiyim, çocuk yaşta babamın yanında bu işi yapıyordum. Artık baba mesleğini devam ettiriyorum ortalama 30 yıldan beri bu mesleğe devam ettiriyorum. Çocuktum bizim kendimize ait işyerimiz vardı insanlar o zaman kendileri yaptığı için kömbeleri pişirmek için fırınlar lazımdı. Bizim imalathanemizde bayrama son 3 gün kalan üretimimiz kapalıydı sadece insanlar evlerinden leğenlerle getirdikleri hamurlarını tepsilere kendilerini dizerdi biz sadece pişirmesini yapardık. İnsanlar 3 gün boyunca, gece gündüz kadını, çocuğu, erkeği yani bütün mahalle gelir kömbe yaparlardı. Türkiye'de bayramlarda en çok şeker tüketilir. Osmaniye'de gelen bütün misafirlere şeker ikram edilmese bile kömbe mutlaka ikram edilir" dedi.
İnsanlar bayramlarda kapı kapı gezerek komşularına kömbe dağıttığını söyleyen Türkmen, "Çoğu şehirde bayramlarda tatlı yapılır Osmaniye'de kömbe yaparız. Bayram kömbesi Osmaniye'ye ait yöresel bir kurabiye tarzında içerisindeki 7 farklı baharatla farklı bir aroma, farklı bir lezzet elde ediliyor. Bunu yıllardır böyle sürdürüyoruz şuanda tüketimimiz çok yüksek bayramdan haftalar önce üretim yapmaya başlıyoruz taleplere yetişemiyoruz. Osmaniye'de insanlar her eve kömbe dağıtır eskiden insanlarımız bunu evlerinde çuvallarla yaparlardı. O yüzden şu anda da hala o adet kaldığı için insanlar komşularına dağıtıyor. Eskiden insanlar çuvallarla yapardı ve aylarca tüketirlerdi. Bu 1 ay kalsa bile kapalı yerden muhafaza edildiği zaman bunun içerisindeki baharatlarından dolayı bunda bayatlama olmuyor. Şu anda tamam insanlarımız evinde yapmıyor genelde satın alıyorlar ama yine de komşularına kapı kapı dağıtıyor" dedi.
Yılın 12 ayı üretim yaptıklarını ama ramazan bayramında taleplere yetişemediklerini söyleyen Türkmen, 'Üretimimiz olduğu gibi tüketimimizde çok fazla oluyor. Özellikler bayramlarda çok fazla tüketimimiz oluyor. İl dışından ve yurtdışından bile taleplerimiz oluyor oralara gönderiyoruz. Mesela kaç defa Mekke'ye gönderildi buradan sonra Avrupa'ya gönderiyoruz Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda gibi yerlere sipariş gönderiyoruz. Geçenlerde gene bir müşterimiz geldi Hollanda'ya götürmek için sipariş verdi. Fiyatlarımızda çok makul Ayçiçek yağlı 60 Türk Lirası, Zeytinyağlı 70 Türk Lirası" şeklinde konuştu. - OSMANİYE
Son Dakika › Yerel › Osmaniye'de Bayram Kömbesi Üretimi Yoğun Mesaiyle Devam Ediyor - Son Dakika
Muğla Valiliği koordinesinde polis, jandarma, sağlık, sahil güvenlik, itfaiye, belediyelerin ilgili bölümleri 31 Mart seçim günü görev başında olacak. Muğla'da 814 bin 986 seçmen 23 bin 638 sandıkta oy kullanacak. Seçimlerde 4 bin 779 kolluk kuvveti ve 235 sağlık personeli görev yapacak.
2017 Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan Portekizli sanatçı Salvador Sobral, İstanbul'da ilk konserini verdi. Sobral, konser öncesi yaptığı açıklamalarda müziğe olan ilgisini ve Filistin'e yönelik çağrısını dile getirdi. Ayrıca Türk hayranlarının ilgisinden de memnuniyetini belirtti.
AK Parti ile ittifak yollarını ayıran Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a milli görüşçüler tarafından tepkiler çığ gibi büyüyor. Necmettin Erbakan döneminde Sakarya İl Gençlik Kolları Başkanlığı yapan Numan Mert, ittifakın yeniden kurulması, partinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayını geri çekilmesi gerektiğini söyledi.
BM Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkan Yardımcısı Jose Manuel Moller, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nde danışma kurulunun vizyonunu ve 2030 hedeflerini AA Analiz için kaleme aldı. Moller, sıfır atık girişimlerinin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile bağlantılı olduğunu vurgulayarak, 17 hedefe ulaşmanın sürdürülebililik, yenilikçilik ve işbirliğine bağlılık gerektirdiğini belirtti.
Fenerbahçe, Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyonluk yarışını sürdürürken, TFF Süper Kupa'da Galatasaray ile karşılaşacak. 2 Nisan'da yapılacak Olağanüstü Genel Kurul'da alınacak kararlar merakla bekleniyor. Ayrıca, 7 Nisan'da oynanacak TFF Süper Kupa maçının da genel kurul kararına bağlı olarak oynanıp oynanmayacağı netlik kazanacak.
RAMS Başakşehir'in orta saha oyuncusu Onur Ergün, öncelikli hedeflerinin Süper Lig'i ilk 4 sırada bitirip, Avrupa kupalarında gitmek olduğunu söyledi.
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde ev kadını Fatima Kantar, yerel seçimlerde muhtar adayı oldu ve 8 azasını da kadınlardan seçti. 4 erkek adaya karşı yarışacak olan Kantar, kapı kapı dolaşarak oy istediğini belirtti. Kantar, 'Kadın elinin değdiği her yer güzelleşir' sloganıyla yola devam edeceklerini söyledi.
Türk dünyasının 4 bin yıllık geçmişi olan ortak geleneksel strateji ve zeka oyunu mangala, Kazakistan'da çocuklar tarafından yoğun ilgi görüyor. Ülkede halihazırda 200 binden fazla kişi mangala öğrenirken, oyun çocukların zeka kabiliyetini geliştiren özelliğiyle bilinen bir seçmeli ders olarak okutuluyor. Mangala, 2020'de Türkiye, Kazakistan ve Kırgızistan'ın ortak sunumuyla UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne dahil edildi.
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın İstanbul Adalet Sarayı'ndaki odasında terör örgütü DHKP-C üyelerince şehit edilişinin üzerinden 9 yıl geçti.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) koordinasyonunda, yerel seçimlere iki gün kala sosyal medya platformlarıyla görüşme yapıldı. Görüşmelerde, seçim sürecinde yapılacak adımlar ve sosyal medyadaki manipülasyon ve yanlış bilgilerin önlenmesi ele alındı.
CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, takibe düşen kredi kartı borçlarındaki hızlı artışa dikkat çekti. Ateş, sadece mart ayında 1,5 milyar liralık kredi kartı borcunun ödenemediği için takibe düştüğünü belirtti. Yılbaşından beri takibe düşen kredi kartı borcu 5,8 milyar lirayı aştı. Ateş, seçim sonrasında yasal takip sürecinin artacağını ve batık kredi borçlarının daha da artacağını ifade etti. Ayrıca tüketici kredilerindeki batık oranının da hızla arttığına dikkat çekti.
Türkiye, yeni yerel yöneticilerini seçmek için yarın sandık başına gidecek. Seçimler nedeniyle yarın bazı yasaklar uygulanacak. Oy verme süresince alkollü içki satışı ve tüketimi yasak olacak, umumi eğlence yerleri kapalı olacak ve silah taşıma yasağı uygulanacak. Radyo ve yayın organlarında seçimle ilgili haberler saat 18.00'e kadar yapılamayacak. Seçim propagandası da bugün saat 18.00'de sona erecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?