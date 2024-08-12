Yerel

Osmaniye'de bitkin bulduğu Alacabalıkçıl kuşunu doğal yaşam ortamına bıraktı

OSMANİYE - Osmaniye'de yol kenarında bitkin bulduğu, Alacabalıkçıl kuşunu alıp ofise götüren Ali Demir, kuşu besleyip su verdikten sonra doğal yaşam ortamına bıraktı.

Osmaniye'de İskender Türkmen Caddesinde işyerine giderken yol kenarında hareketsiz yatan kuşu fark eden Ali Demir, yardımcı olmak için kuşu yakaladı. Sıcaktan etkilendiği için bitkin düşen Alacabalıkçıl kuşunu ofisine getiren Demir, su ve ekmek verdikten sonra Cevdetiye Beldesine götürerek Ceyhan Nehri kenarında doğal yaşam ortamına bıraktı.

Yol kenarında bitkin halde bulduğu Alacabalıkçıl kuşunu su ve ekmek verdikten sonra doğaya bıraktığını söyleyen Ali Demir, "Yol kenarında bulduğumuz kuşumuzun ayaklarına krem sürüp besledikten sonra kendi doğal yaşam ortamına bıraktık. Balıkçıl kuşumuzu kendi yuvasına kendi doğasına bıraktık." Dedi.