Osmaniye\'de Bayram Mezarlıkta Geçti

20.03.2026 15:49
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de Ramazan Bayramı buruk geçti. Depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlar, bayram sabahı mezarlıklara akın etti.

Osmaniye'de 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin defnedildiği Asri Mezarlık içerisindeki 6 Şubat Şehitliği, bayramın ilk gününde ziyaretçilerle doldu. Ellerinde çiçeklerle mezarlığa gelen vatandaşlar, kaybettikleri yakınlarının kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Depremde kız kardeşi ile eniştesini kaybeden Hülya Arslan, felaketin acısının ilk günkü gibi taze olduğunu ifade etti. Arslan, "Acımız çok büyük, hiç değişmiyor. Çok zor, Allah kimseye yaşatmasın. 3 yıl geçti ama acımız devam ediyor, tarifi yok. Unutulmuyor, bitmiyor. Yapacak bir şey yok" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, Kahramanmaraş, Osmaniye, Yerel, Son Dakika

