Osmaniye\'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi Töreni

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Osmaniye'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Osmaniye Asri Mezarlık Şehitliği'nde düzenlenen törende; Kur'an-ı Kerim okundu ardından İl Müftüsü Ali Çakmak tarafından şehitler için dua edildi. Törende Muhabere Üsteğmen Abdulkadir Albayrak ve Türkiye Harp Malulü, Gazi Şehit Dul ve Yetim Derneği Osmaniye Şube Başkanı İsmail Kaba, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Şeref Defterini imzalayan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, " 18 Mart, Türk'ün dünyaya sesini duyurduğu, tarihin seyrinin değiştiği, esarete karşı boyun eğmeyip, bağımsızlığı uğruna vatan aşkıyla canlarını feda eden yüz binlerin şehit olduğu Şanlı Çanakkale Zaferimizi ve Şehitlerimizi anmanın onurunu yaşamaktayız" dedi.

Törene Vali Erdinç Yılmaz, Milletvekili Derya Yanık, Seydi Gülsoy, Garnizon Komutanı 12. Komando Tugayı Tuğgeneral Ahmet Burak Yürüten, Belediye Başkanı Kadir Kara, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı. Vali Dr. Erdinç Yılmaz, milletvekilleri ve protokol mensupları, şehit kabirlerini ziyaret ederek, karanfil bıraktı. - OSMANİYE