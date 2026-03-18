Osmaniye\'de Çanakkale Zaferi\'nin 111. yılı törenle anıldı

Osmaniye'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü kapsamında tören gerçekleştirildi.

Osmaniye Asri Mezarlık Şehitliği'nde düzenlenen program, Valilik, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı ve Türkiye Harp Malulü, Gazi Şehit Dul ve Yetim Derneği tarafından hazırlanan çelenklerin şehitler anıtına sunulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu, tören kıtası tarafından saygı atışı gerçekleştirildi ve İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi. Programda Muhabere Üsteğmen İsmail Cem Karakaş ile Türkiye Harp Malulü, Gazi Şehit Dul ve Yetim Derneği Osmaniye Şube Başkanı İsmail Kaba günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Programın devamında Zafer Camii İmam Hatibi Mahmut Durmuş tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. İl Müftüsü Dr. Ahat Taşcı'nın yaptığı duanın ardından şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı. - OSMANİYE