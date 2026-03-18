Osmaniye'de Çanakkale Zaferi'nin 111. yılı törenle anıldı

18.03.2026 13:24  Güncelleme: 13:27
Osmaniye'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü kapsamında tören gerçekleştirildi.

Osmaniye Asri Mezarlık Şehitliği'nde düzenlenen program, Valilik, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı ve Türkiye Harp Malulü, Gazi Şehit Dul ve Yetim Derneği tarafından hazırlanan çelenklerin şehitler anıtına sunulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu, tören kıtası tarafından saygı atışı gerçekleştirildi ve İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi. Programda Muhabere Üsteğmen İsmail Cem Karakaş ile Türkiye Harp Malulü, Gazi Şehit Dul ve Yetim Derneği Osmaniye Şube Başkanı İsmail Kaba günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Programın devamında Zafer Camii İmam Hatibi Mahmut Durmuş tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. İl Müftüsü Dr. Ahat Taşcı'nın yaptığı duanın ardından şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

İran’ın gizli gücüydü İşte Laricani’nin bilinmeyenleri İran'ın gizli gücüydü! İşte Laricani'nin bilinmeyenleri
Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu
Nene’den resital Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü Nene'den resital! Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü
İsrail yine Lübnan’ı vurdu İsrail yine Lübnan'ı vurdu
İran’dan dünyaya çağrı var: Küresel yankı dalgası daha yeni başladı İran'dan dünyaya çağrı var: Küresel yankı dalgası daha yeni başladı
Sadettin Saran’dan kritik mesaj Sadettin Saran'dan kritik mesaj

13:38
Fenerbahçe’ye bir sakatlık şoku daha: Yırtık tespit edildi
Fenerbahçe'ye bir sakatlık şoku daha: Yırtık tespit edildi
13:29
İsrail Savunma Bakanı Kutz: İran İstihbarat Bakanı öldürüldü
İsrail Savunma Bakanı Kutz: İran İstihbarat Bakanı öldürüldü
13:22
Laricani’nin yüzüğünden teşhis edildi İşte İsrail’in servis ettiği görüntü
Laricani'nin yüzüğünden teşhis edildi! İşte İsrail'in servis ettiği görüntü
13:22
Netanyahu’nun suikast listesi Dünya görüntüdeki bu detayı konuşuyor
Netanyahu'nun suikast listesi! Dünya görüntüdeki bu detayı konuşuyor
13:13
Dünyanın konuştuğu karara Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle itiraz etmişler
Dünyanın konuştuğu karara Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle itiraz etmişler
12:04
Malatya’nın ardından bir ilimize daha Patriot geliyor
Malatya'nın ardından bir ilimize daha Patriot geliyor
