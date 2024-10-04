Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama

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Osmaniye'de jandarmadan terör operasyonu: 1 tutuklama

OSMANİYE - Osmaniye'de jandarma ekiplerince DEAŞ silahlı terör örgütü yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 1 kişi tutuklandı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığınca, DEAŞ silahlı terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu çerçevede, Suriye'de DEAŞ silahlı terör örgütü propagandası yaptığı ve içerisinde faaliyet yürüten faaliyet yürüten Suriye uyruklu M.S. kaldığı adres belirlendi. Şüphelinin Bahçe ilçesindeki adresine operasyon düzenleyen jandarma, Suriye uyruklu M.S. yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.