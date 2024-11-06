Osmaniye'de Deprem Konutları Tamamlanıyor

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Osmaniye'de köy evleri hızla tamamlanıyor

OSMANİYE - Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Düziçi ilçesinde yapımı devam eden ve yapımı tamamlanan köy evlerinde incelemelerde bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde depremzede vatandaşların barınma ihtiyacını gidermek adına inşa edilen köy evlerinde son aşamaya gelindi.

Deprem bölgesinin hızla ayağa kaldırılması için inşa edilen ve büyük beğeni toplayan köy evleri villaları aratmıyor. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Düziçi ilçesi Gökçayır köyünde yapımı devam eden ve Alibozlu köyünde yapımı tamamlanan köy konutlarında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Alibozlu köyünde yapımı tamamlanan köy konutlarında incelemelerde bulunan Vali Erdinç Yılmaz, " Düziçi İlçemizin Alibozlu köyünde köy evleri deprem konutlarımız tamamlanmış durumda sadece elektriği kalmış. 141 metrekare evlerimiz. İnşallah elektriğini de verdiğimizde hemşerilerimiz gelip evlerinde oturabilirler. Buranın zaten kurası da çekildi, her şeyi tamamlanmak üzere. Hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. "diye konuştu.

-Vali Yılmaz, "Köylerimize yapılan konutlarımız villa tipinde"

Gökçayır Köyü'nde yapımı devam eden köy konutlarını Ocak ayında teslim edileceğini belirten Vali Yılmaz, "Düziçi İlçemizin Gökçayır Köyünde deprem evleri köy konutlarımızın inşaatının devam ettiği alandayız. Buraya 10 tane yapıyoruz, artı olarak 6 tane daha toplu konutlarımızın olduğu yere Gökçayır köylülerimiz için yaptığımız konutlarımız var. 10 köy konutumuzun inşaatı yüzde 80 oranında tamamlanmış. Ocak ayında teslimi yapılacak, inşallah burayı da Ocak ayında hemşerilerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Merkez ve köylerimizde hızlı bir şekilde inşaatları tamamlayıp hemşerilerimizin hizmetine sunma gayreti içindeyiz. Köylerimize yapılan konutlarımız villa tipinde diyebileceğimiz, son derece modern, depreme dayanıklı, çok sağlam ve projeleri de hemşerilerimizin çok rahat edecekleri çok kullanışlı projeler. Bu konutları hemşerilerimize kazandırdığımız için mutluyuz. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. İlimizde depremin izlerini bir an evvel silmek için canla başla çalışıyoruz. Bu konutlarımızın hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.