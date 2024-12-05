Osmaniye'de Depremzedelere Yeni Evler - Son Dakika
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Osmaniye'de Depremzedelere Yeni Evler

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Issızca Köyü'nde tamamlanan 14 köy evi, depremzedelere anahtar teslim edilerek kullanıma sunuldu.

05.12.2024 12:01
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Osmaniye'de yapımı tamamlanan köy evlerinin anahtar teslimi yapıldı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Issızca Köyü'nde yapımı tamamlanan 14 köy evinin anahtarı hak sahiplerine teslim edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'nin Issızca Köyü'nde depremzede vatandaşların barınma ihtiyacını gidermek adına inşa edilen 14 köy evinin anahtar teslimi yapıldı. Deprem bölgesinin hızla ayağa kaldırılması için inşa edilen köy evlerinin anahtar teslim programına katılan Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti.

Vatandaşlarımızı mutlu ve huzurlu görmek bizim en büyük mutluluğumuz diyen Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Merkeze bağlı Issızca Köyümüzde 14 köy konutumuz tamamlandı, anahtar teslimini yaptık. Kıymetli hemşerilerimize hayırlı olmasını, huzur ve sağlık içinde oturmalarını diliyoruz. Konutlarımız gerçekten çok güzel, hemşerilerimiz çok memnun. Güle güle otursunlar. Vatandaşlarımızı mutlu huzurlu görmek bizim en büyük mutluluğumuz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmaniye'de Depremzedelere Yeni Evler - Son Dakika

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