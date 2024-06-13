Osmaniye'de Emekli Ofisi ve İrtibat Bürosu Açıldı - Son Dakika
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Yerel

Osmaniye'de Emekli Ofisi ve İrtibat Bürosu Açıldı

Osmaniye'de emeklilere verilecek hizmet kalitesini arttırmak amacıyla Konteyner Kentte Emekli Ofisi ve İrtibat Bürosu açıldı. Açılışa Vali Erdinç Yılmaz, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri katıldı. Açılışta konuşan Vali Yılmaz, emeklilerle ilgili projelerin hayata geçirilmesine başlandığını belirtti. Emekli Ofisi ve İrtibat Bürosu, emeklilerin ekonomik ve sosyal hayatlarını iyileştirmek amacıyla çalışmalar yapacak ve emeklilerin sorunlarını çözebilecekleri bir merkez olarak hizmet verecek.

13.06.2024 14:25
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Osmaniye'de emeklilere verilecek hizmet kalitesini arttırmak amacıyla Konteyner Kentte oluşturulan Emekli Ofisi ve İrtibat Bürosunun açılışı yapıldı.

Karaçay konteyner kentte yapılan açılışa Vali Erdinç Yılmaz, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Açılışta konuşan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, "2024 yılının Cumhurbaşkanımız tarafından Emekliler Yılı ilan edilmesi nedeniyle bizler de emeklilerle ilgili projelerimizi bir bir hayata geçirmeye bugün itibariyle başlamış bulunuyoruz. Öncelikle emeklilerle ilgili çalışma yapacağımız bu merkezimizi açıyoruz. 41 kurumumuzla birlikte yapacağımız bu çalışmaların, emeklilerimizin ekonomik, sosyal hayatlarının iyileştirilmesi anlamında az da olsa faydalı olabilmek amacıyla çıktığımız bu yolda bu kurumumuzu, emeklilerimiz ile ilgili çok güzel çalışmalar yapacağı inancıyla, bugün açıyoruz. Osmaniye'mize, emeklilerimize hayırlı uğurlu olsun "dedi.

Vali Yılmaz, açılışın ardından Emekli Ofisi ve İrtibat Bürosunu gezerek yapılacak çalışmalar hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Mücahit Çelik'ten bilgi aldı.

İl Müdürü Çelik, açılışı yapılan Emekli Ofisi ve İrtibat Bürosu'nda, 2 büro bulunduğunu, bu bürolardan birinde konteyner kentte yaşayan vatandaşların sağlık aktivasyonlarını yapacaklarını ve danışma merkezi olarak kullanılacağını söyledi. Diğer ofis olan Emekliler Ofisi'nin ise emekliler için Osmaniye Valiliği himayesinde 41 kurumun katılımıyla yapılacak olan yaklaşık 800 projenin izleme ve değerlendirmesinin yapılacağını belirten Çelik, ofisin ayrıca emeklilerin ulaşamadıkları kurumlar ile ilgili olarak sorunları çözebilecekleri, bilgi alabilecekleri bir ofis olarak tasarlandığını söyledi.

Emekli vatandaşlar için yapılacak olan projeler hakkında da bilgi veren İl Müdürü Çelik, çeşitli sosyal faaliyetlerin planlanmasının yanı sıra, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf Odaları ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde Osmaniye'deki alışveriş merkezlerinde emekli vatandaşlara yüzde 10, yüzde 20, yüzde 30 ve hatta bazı yerlerde yüzde 40 gibi indirimler uygulanması konusunda çalışma yapıldığını kaydetti.

Türkiye Emekliler Derneği Osmaniye Şube Başkanı Aziz Yahşi ve Emekli Memur-Sen Başkanı İrfan Karip ile de bir süre sohbet eden Vali Yılmaz, "Emeklilerimizin taleplerinin hangi konularda yoğunlaştığı ve emeklilerimizin önerileri bizim için çok önemli. Bize bu anlamda çok katkı sağlayacağınızı düşünüyorum. Çıktığımız bu hayırlı, kutlu yolda yapacağımız projelerle, emeklilerimize az da olsa dokunabilirsek ne mutlu bize" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmaniye'de Emekli Ofisi ve İrtibat Bürosu Açıldı - Son Dakika

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