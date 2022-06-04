Osmaniye'de fenilketonüri hastalarına gıda desteği - Son Dakika
Üye Girişi

Osmaniye'de fenilketonüri hastalarına gıda desteği

04.06.2022 09:42
Osmaniye'de fenilketonüri hastalarına gıda desteği

Osmaniye Belediyesi tarafından fenilketonüri hastalarına düşük proteinli glutensiz gıda paketi desteği devam ediyor.

Osmaniye Belediyesi tarafından fenilketonüri hastalarına düşük proteinli glutensiz gıda paketi desteği devam ediyor.

Osmaniye Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde kent genelinde bulunan fenilketonüri hastaları için içerisinde proteinsiz gıda malzemelerinin bulunduğu gıda paketlerini dağıtmaya devam ediyor.

İhtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanında olacaklarını ifade eden Belediye Başkanı Kadir Kara, "Ailelerimiz bu çocuklarımızın ihtiyaçlarını ve onların özel yiyeceklerini karşılamakta zorlandığı zamanları oluyor. Yerel yönetim olarak bizler, bu destekleri inancımız ve kardeşlik hukukumuz adına yavrularımızın, değerli ailelerinin her aşamada elinden tutmak, çocuklarımızın yaşama daha güvenle ve gülerek bakmasını sağlayabilmek açısından yanlarında olmak zorundayız. Yavrularımıza şifa temenni ederken kıymetli ailelerine Cenab-ı Mevla'dan güç niyaz ediyorum. Allah'ın izniyle Osmaniye Belediyesi olarak her zaman yanlarında olacağız" diye konuştu.

Yüksek fiyatlı olan bu ürünleri almanın zor olduğunu belirten hasta ve hasat yakınları da düzenli olarak desteğini sürdüren Belediye Başkanı Kadir Kara'ya teşekkür ettiler. - OSMANİYE

YORUMLAR
500
CHP'li Emir, Osmaniye'de: 'Erdoğan, Sorunların Temel Kaynağıdır' CHP'li Emir, Osmaniye'de: 'Erdoğan, Sorunların Temel Kaynağıdır' Osmaniyeli Lise Öğrencileri Benzinle Sudan Ürettikleri Gazı Yakıp Isıtma Sistemi Yaptı Osmaniyeli Lise Öğrencileri Benzinle Sudan Ürettikleri Gazı Yakıp Isıtma Sistemi Yaptı
Kaynak: İHA

Kadir Kara, Osmaniye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmaniye'de fenilketonüri hastalarına gıda desteği - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:09 İki grup arasında çıkan kavgaya müdahale etmek isteyen 2 polis yaralandı
00:45 Evine gelen misafirin intihar ettiğini söylemişti, gerçek çok geçmeden anlaşıldı
00:44 Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Lazaris, PKK gösterisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı!
23:52 Milletler Ligi'nde oynanan voleybol karşılaşmasına Meral Akşener'in protestosu damga vurdu! Türkistan bayrağı açarak slogan attı
23:37 Putin, gıda krizinin çözümü için Belarus'u işaret etti
23:34 Ümit Özdağ'ın Beyazıt Öztürk paylaşımı kısa sürede gündem oldu! Gerçek ortaya çıkınca paylaşımlar silindi
23:30 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sonrası ilk açıklama: Diyaloğu sürdüreceğiz
23:27 Almanya'da asgari ücrete 3. kez zam yapıldı! Saatlik ücret 12 euroya çıktı
23:06 Otomobil ve çekici çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı
23:04 NATO'ya katılmak için başvuruda bulunan İsveç ve Finlandiya'ya Türkiye'den mesaj: Üyelikleri taleplerimize verecekleri yanıta bağlı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 09:48:14. #1.11#
SON DAKİKA: Osmaniye'de fenilketonüri hastalarına gıda desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement