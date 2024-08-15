Osmaniye'de Gençlik Merkezi, çocukların yüzünü güldürüyor - Son Dakika
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Osmaniye'de Gençlik Merkezi, çocukların yüzünü güldürüyor

Osmaniye\'de Gençlik Merkezi, çocukların yüzünü güldürüyor

Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi görevlileri, gençlerin ve çocukların eğlenceli vakit geçirmesi için çeşitli etkinlikler düzenliyor.

15.08.2024 14:38
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Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi görevlileri, gençlerin ve çocukların eğlenceli vakit geçirmesi için çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Gençlik Merkezi görevlileri, son olarak "Merkezim Her Yerde" etkinlikleri çerçevesinde, Çona Köyü Camisi'nde Kur'an Kursu öğrencileriyle bir araya geldi. Etkinlikte okçuluk, ebru sanatı, boks ve zeki oyunlarıyla ilgili eğitim alan çocuklar hem eğlendi hem de sosyal becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

Çocukların ve gençlerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak için özveriyle çalıştıklarını söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi, "Çocukların enerjisi ve heyecanı bizlere ilham veriyor. Onlarla birlikte vakit geçirmek bizim için büyük bir mutluluk. Ekiplerimiz, sahada çocukların gelişimine katkıda bulunmak için gece gündüz demeden çalışıyor. Çocukların her biriyle özel olarak ilgileniyor ve onların yeteneklerini keşfetmeleri için çeşitli aktiviteler sunuyor. Bu çerçevede yapılan etkinlikler, çocukların hem sosyal becerilerini geliştirmelerine hem de özgüven kazanmalarına katkı sağlıyor" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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