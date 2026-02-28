Osmaniye'de Hayat Pahalılığı Tepki Çekiyor - Son Dakika
Osmaniye'de Hayat Pahalılığı Tepki Çekiyor

28.02.2026 11:02
Kadirli'de emekliler elma fiyatlarının 26 lira olmasına isyan etti, hayat pahalılığına dikkat çekti.

(OSMANİYE) -Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar hayat pahalılığından dert yandı. Bir tane elmanın 26 liraya satılmasına tepki gösteren bir emekli, "Tanesi 26 lira olan elmayı alamayız, yarısını bile alamayız. Her şey pahalı" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar hayat pahalılığından dert yandı. Semt pazarında kilosu 120 lira, tanesi 26 lira olan elmayı gören vatandaşlar alamayacaklarını belirttiler. Bir emekli vatandaş, "Ramazan alışverişi yapıyoruz. Maaş yetmiyor ama yan gelir var ne yapalım, yan gelir olmasa hapı yuttuk. Tanesi 26 lira olan elmayı nereden alacağız" dedi.

Başka bir emekli vatandaş, "Tanesi 26 lira olan elmayı alamayız yarısını bile alamayız. Her şey pahalı fiyatlar yüksek. Her yeri geziyorum günlük piyasayı geziyorum birbirini tutmuyor fiyatlar. Her şey pahalı hepsi pahalı, markete giriyorum cepte para kalmıyor elde avuçta bitiyor. Bunlara bir çözüm bekliyoruz emekli bir vatandaş olarak" dedi.

"Aldığın aylık yetmiyor"

Bir başka emekli, "Çok pahalı hiçbir şeye güç yetmez oldu. Bir portakal alıyorsun 30 lira kilosu. Elmanın tanesi 26 lira alamam nerede alacağım. Bir tane marul alıyorsun 30 lira, buna güç mü yeter? Aldığın aylıkta yetmiyor bir şeye yetmiyor. Emekliyim 20 bin lira aylık alıyorum. Öteberiler pahalı millet yiyecek alamıyor. Tavuğun kilosu çıkmış 100 liraya ne yiyeceğiz Ramazan ayında? Etin kilosu 600-700 lira en aşağısı yani. Nerede alacağız et yüzü görmüyoruz, kurbandan kurbana alırsak alıyoruz alamazsak yok başka" diye konuştu.

"Hayat çok zor pahalı"

Bir başka emekli ise, "Elmanın tanesi 26 liraya alınmaz. Hayat çok zor, pahalı, ortam pahalı. Her şeyi alamıyorum" derken bir vatandaş da, "Maaş yetiyor şükür harcamasını bilirsen çok güzel yetiyor harcamasını bilmezsen trilyon yetmez. Yapacak bir şey yok kuyruğa girmeden buluyoruz aradığımızı" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

