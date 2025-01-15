Osmaniye'de İnşaat Harçlarına Yapılan Zam Tepki Topladı - Son Dakika
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Osmaniye'de İnşaat Harçlarına Yapılan Zam Tepki Topladı

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Osmaniye Müteahhitler Birliği Derneği Başkanı Şükrü Şipal, Osmaniye Belediye Meclisi'nin inşaat harçlarına yaptığı zammın yüksek olduğunu belirterek, düşük gelirli vatandaşların ev sahibi olmasının hayal olacağını ifade etti.

15.01.2025 18:50  Güncelleme: 18:54
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(OSMANİYE) - Osmaniye Belediye Meclisi'nin inşaat harçlarına yaptığı zamma tepki gösteren Osmaniye Müteahhitler Birliği Derneği Başkanı Şükrü Şipal, "2024 ayında bir blok inşaatın inşaat harcı 30 ila 40 bin lira çıkarken, 2025 Ocak ayında bu harç miktarı 300- 400 bin lira civarında çıkmaktadır. Güncellenmesini istiyoruz. Zaten yüksek olan ev fiyatlarının daha da yükseleceği, ev almak isteyen düşük gelirli vatandaşların ev alması da hayal olacaktır" dedi.

Osmaniye Müteahhitler Birliği Derneği Başkanı Şükrü Şipal, Osmaniye Belediye Meclisi'nin inşaat harçlarıyla ilgili yapmış olduğu zamma tepki gösterdi. Şipal, alınan kararı kesinlikle kabul etmediklerini, açıklanan bu fiyatlardan sonra ev almanın hayal olacağını söyledi.

Şipal, şöyle konuştu:

"Biz Osmaniye Müteahitler Birliği olarak Osmaniye Belediyesi'nin harçlarla ilgili almış olduğu kararları kabul etmiyoruz. Şöyle ki 2024 ayında bir blok inşaatın inşaat harcı 30 ila 40 bin lira çıkarken, 2025 Ocak ayında bu harç miktarı 300- 400 bin lira civarında çıkmaktadır. 2024 aralık ayında bir çap 500 lira iken, 2025 Ocak ayında bu çap 30- 40 bin liraya kadar çıkmaktadır. 2024 Aralık ayında numarataj daire başı 100 lira iken, 2025 Ocak ayında bin 200 liraya yükseldi. Dolayısıyla çok fahiş oranda fiyat artırımı vardır. Alınan kararların biran önce  geri çekilmesi düzeltilmesi ya da açıklanan enflasyon oranında güncellenmesini istiyoruz. Zaten yüksek olan ev fiyatlarının daha da yükseleceği, ev almak isteyen düşük gelirli vatandaşların ev alması da hayal olacaktır."

Osmaniye\'de İnşaat Harçlarına Yapılan Zam Tepki Topladı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Osmaniye'de İnşaat Harçlarına Yapılan Zam Tepki Topladı - Son Dakika

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