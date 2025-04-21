Osmaniye\'de Kadınlardan Kıyafet Kampanyası

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de kadınlar "Eski kıyafetlerinizi yeni hikayeler bekliyor" kampanyası yaparak ihtiyaç sahibi insanlar için kıyafet çarşısı kurdu.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depreminden etkilenen Osmaniye'de kadınlar bir araya gelerek ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyası başlattı. Osmaniye Cebelibereket konteyner çarşıda bulunan dernek binasında "Eski kıyafetlerinizi yeni hikayeler bekliyor" kampanyası düzenleyerek hayırsever vatandaşlardan gelen yardımları ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıyor.

Daha önceleri gıda ve maddi yardımlar yaptık ara ara halktan alıp halka veriyoruz diyen 29 Ekim Kadınları Derneği Başkanı Fatma Ağca Keskinbaş, "Depremden sonra ihtiyaç sahibi insanları düşündüğümüz için arkadaşlarımızla bir araya geldik. Yönetimle bir karar aldık daha çok kadınlarımızın ve çocuklarımızın eksiklerinin neler olduğunu konuştuk onlara yardım etmeye karar aldık. Bu kıyafet yardımını başlattık "Eski kıyafetlerinizi yeni hikayeler bekliyor" diyerek bir kampanya başlattık. Daha sonra kıyafet yardımımıza destek olacak halkımıza bu kampanyada bize destek olacak insanların çok büyük bir katkısı olacak. Çocukların ihtiyaçları ve aileleri ihtiyaçları önemli olan daha önceleri gıda ve maddi yardımlar yaptık ara ara halktan alıp halka veriyoruz. İlerleyen dönemki projelerimiz yerine getirmek depremden önceki durumumuz düzenleyemediğimiz için bu projeleri hayat geçiremedik. Depremde STK'lar çok etkilendi binaları yıkıldı hasar aldı. Valilikten alabildiğimiz kadar destek aldık konteyner ve çadır gibi şeyler bunlarla idare ettik. Şuanda konteynerdeyim ben konteynerin bir odasını geçici hayır çarşısına dönüştürerek ailelere yardım etmek istiyoruz. Bize destek olmak isteyen STK'lar ve vatandaşlara çağrıda bulunmak istiyorum bize bu konuda yardım ederlerse çok mutlu olurum" dedi. - OSMANİYE