Osmaniye'de Kano Heyecanı - Son Dakika
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Osmaniye'de Kano Heyecanı

Osmaniye\'de Kano Heyecanı

Amatör Spor Haftası'nda Osmaniye'de Ceyhan Nehri'nde kano etkinliği düzenlendi, Vali de katıldı.

09.10.2024 11:09
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Osmaniye'de Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen etkinlikte, vatandaşlar ve sporcular Ceyhan Nehri'nde kano kullandı.

Osmaniye'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde Gökçedam köyünde vatandaşlar ve sporcular Ceyhan Nehri'nde kano kullandı. Etkinlikte vatandaşlar ve sporcular 8 kilometrelik parkurda doğanın ve Ceyhan Nehri'nin tadını çıkardı. Etkinliğe katılan Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz da nehirde sporcular ve vatandaşlarla birlikte kano kullandı.

Doğanın güzelliklerinin ve Kuş Cennetinin tanıtılmasına katkı sağlamak amacıyla böyle bir etkinlik yaptıklarını söyleyen Vali Erdinç Yılmaz, "Gökçedam Köyümüzde Amatör Spor Haftası Etkinlikleri çerçevesinde yaklaşık 8 kilometrelik bir parkurda arkadaşlarımızla birlikte kano sporu yaptık. Muhteşem bir doğa, Ceyhan Nehrimiz buradan hemen Osmaniye'mizin yanından geçiyor. Hem buranın doğal güzelliklerinin ve Kuş Cennetinin tanıtılmasına katkı sağlamak hem de Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında spor konusunda farkındalık oluşturmak adına arkadaşlarımız böyle güzel faaliyetler yapıyorlar. Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum, gerçekten güzel bir faaliyet oldu. Çok keyifli bir spor, ben de ilk defa kano kullanmış oldum. Amatör Spor Haftası etkinliklerimiz yoğun bir şekilde bu hafta boyunca devam edecek. Bugünkü etkinliğimize 100 sporcumuz katıldı" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmaniye'de Kano Heyecanı - Son Dakika

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