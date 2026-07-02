Osmaniye'de Kız Ziyareti Kavgalı Bitti

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Osmaniye merkeze bağlı Dervişli Köyü'nde dünür iki aile arasında çıkan sözlü tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Köyde yaşayan kızlarını ziyaret eden aile ile dünürleri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Ümmet A. yanında bulunan silahını çekerek, kız kardeşinin kayınvalidesi, kayınbabası ve kayınbiraderini yaraladı. Olay sırasında kayınbiraderinin de silahını kullanması sonucu Ümmet A. ile annesi de yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık görevlisi sevk edildi.

Jandarma ekiplerince köyde yoğun güvenlik önlenmeleri alınırken, yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı

Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu bildirildi.