Osmaniye'de Kurban Almada Zorluk

06.04.2026 11:53
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar, ekonomik sıkıntılar nedeniyle kurban alamayacaklarını belirtiyor.

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar bu yıl kurban almakta zorlanacaklarını ifade ettiler. Kurbanlık alamayacağını ifade eden bir yurttaş, "Kurbandan önce 2-3 kilo et alacağız, çoluk çocuk yiyecek. Günlük yevmiyeye giden bir adamım, olursa gidiyorum, olmazsa yok. İş yok, güç yok. Anca bir bacağını zor alırım" dedi.

Yaşlılık aylığı alan bir kişi, kurban alamayacağını ifade ederek, "Çocuğun nefsini körlemek için yarım kilo bir tavuk alacağız. Bu maaşla yağ mı alayım, çay mı alayım, şeker mi alayım, tuz mu alayım? Kurbanlık alıp da ne alacağım? Tırnağını alırız. Şimdi gidip borç ödeyeceğim" dedi.

Bir emekli de halkın yüzde 90'ının kurbanlık alamayacağını savunarak, "Alamazsan Allah'a sığınacaksın, başka ne yapacaksın? Çocuklarla önceden paylaşacaksın, ya 'gelme' diyeceksin ya da kasaptan gidip 3-5 kilo et alabiliyorsan, gücün yetiyorsa alırsın, almazsan da Allahına sığınacaksın, başka çaren yok" diye konuştu.

"Bir bacağını zor alırım"

Yaşlılık aylığı alan diğer bir vatandaş ise "Amcan 'Bu sene alamam' diyor. Herkes de bizim gibiyse bayağı bir zor yani. Biz yaşlılık maaşı alıyoruz, eşim de, ben de. Yaşamayı düşünüyoruz ama zor. Torunlarım var benim birkaç tane. Onlara bayram harçlığı verdim de biz boşta kaldık. Kurbanda bakacağız" ifadelerini kullandı.

"Param yok seyredeceğiz"

Kurbanlık alamayacağını ifade eden bir emekli vatandaş da, "Kurbanlık zor, alamıyoruz, para yok. Ne yapayım ki? Seyredeceğiz, bakacağız yani. Yok yani, yok, param yok, yetmiyor. Aldığımız parayı kurbanlığa verirsek ne yapacağız? Bir ay ne yapacağız? " diye konuştu.

Emekli başka bir vatandaş da kurbanlık alamayacağını bildirerek, "Her şeyin başı para oldu, ne yapalım? Yapacak bir şey yok yani. Pahalılık başını aldı gitti" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Osmaniye, Kadirli, Ekonomi, Kurban, Yerel, Son Dakika

Rojin Kabaiş’in babası: Bakan Gürlek “Gerekeni yapacağız“ dedi Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek "Gerekeni yapacağız" dedi
Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu
Sırbistan’da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu Sırbistan'da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu
Bakan Fidan, Suriye’ye gitti Bakan Fidan, Suriye'ye gitti
Sergen Yalçın’dan El Bilal Toure kararı Sergen Yalçın'dan El Bilal Toure kararı
Fenerbahçe’de Beşiktaş derbisi öncesi büyük sürpriz Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi büyük sürpriz

13:02
Netanyahu bizzat duyurdu İran’ın 2 kritik ismi öldürüldü
Netanyahu bizzat duyurdu! İran'ın 2 kritik ismi öldürüldü
12:49
İran’dan ateşkes teklifine yanıt Kabul etmek için tek şartları var
İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var
12:17
Narin davasında duruşma salonunu karıştıran ifade: Eğer Salim’in dediğini yapsaydım bu ceset ortaya çıkmazdı
Narin davasında duruşma salonunu karıştıran ifade: Eğer Salim'in dediğini yapsaydım bu ceset ortaya çıkmazdı
12:04
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti
12:01
İstanbul’da ilçe belediyesinde skandal iddia: Başkanın teklifini kabul etmeyince işinden oldu
İstanbul'da ilçe belediyesinde skandal iddia: Başkanın teklifini kabul etmeyince işinden oldu
11:41
Kira fiyatlarının 7 bin TL’ye kadar düştüğü ilimiz
Kira fiyatlarının 7 bin TL'ye kadar düştüğü ilimiz
