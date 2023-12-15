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Osmaniye'de 'Narkogüç39' operasyonunda 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Osmaniye'de 'Narkogüç39' operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Narkogüç39' operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi.

Osmaniye\'de \'Narkogüç39\' operasyonunda 5 kişi tutuklandı
15.12.2023 - 22:26,  Güncelleme: 22:27
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- Osmaniye'de 'Narkogüç39' operasyonunda 5 kişi tutuklandı

OSMANİYE - Osmaniye'de 'Narkogüç39' operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Müdürlüğü ekipleri tarafından, sokak satıcıları ile uyuşturucu madde kullananlara yönelik 'Narogüç' adı verilen operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı. Yapılan aramalarda, 1 kilo 150 gram skunk, 252,48 gram bonzai, 11.78 gram metamfetamin, 1.18 gram bonzai, 7 sentetik ecza, 5 ecstasy, 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.D., M.S., H.İ.K., M.Ö. ve S.Y. tutuklandı.

Kaynak: İHA
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Son Dakika

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