Osmaniye'de öğrenciler kitap kafede hem ders çalışıyor hem sosyalleşiyor

28.04.2026 09:59  Güncelleme: 10:07
Osmaniye'de hizmet veren Genç Kitap Kafe öğrencilerin uğrak noktası haline geldi. Sessiz ve konforlu çalışma ortamı sunan kafe, ücretsiz ikramlarıyla da gençlerin beğenisini topluyor.

Osmaniye Belediyesi tarafından millet bahçesi içerisinde hayata geçirilen Genç Kitap Kafe sınavlara hazırlanan öğrencilerin uğrak noktası haline geldi. Öğrencilerin ders çalışabileceği şekilde düzenlenen kafede, gün boyu yoğunluk yaşanırken, özellikle sınav dönemlerinde doluluk oranının en üst seviyeye ulaştığı öğrenildi. Genç Kitap Kafe'de öğrencilere ücretsiz çay, kahve, simit ve çorba ikramında bulunuluyor.

Hedeflerinin öğrencilerin aile ortamında kendi odalarındaymış gibi rahat bir şekilde ders çalışması olduğunu söyleyen kafe sorumlusu Ilgım Alibekiroğlu, "Genç Kitap Kafemiz yaklaşık 1 yıldır hizmet vermektedir. Sabah 08.00'den akşam 23.00'e kadar aktif olarak faaliyet göstermektedir. Burada çeşitli ikramlarımız mevcuttur; su, simit, meyve suyu ve kahve çeşitleri sunulmaktadır. Ayrıca her akşam saat 18.00'de çorba ikramımız tamamen ücretsizdir. Öğrencilerimiz, aile ortamındaymış gibi, kendi odalarındaymışçasına rahat bir şekilde ders çalışabilmektedir. Üye kayıtlarımız aktif olarak devam etmekte olup, üyelik zorunludur. Şu an üye sayımız bin 200'ü aşmıştır. Osmaniye halkı burayı çok sevdi. Herkesi bekliyoruz" dedi.

Kafede ders çalışan öğrenciler, hem sakin bir ortamda çalışma imkanı bulduklarını hem de sunulan ikramlardan memnun olduklarını dile getirdi. Sosyal bir buluşma noktası haline gelen mekanın, gençlerin motivasyonuna da katkı sağladığı belirtildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Osmaniye, Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
