Osmaniye'de öğrencilerin kar heyecanı
OSMANİYE - Osmaniye'de kar yağmayınca belediye başkanı kamyonla anaokulu öğrencileri için yüksek kesimlerden kar getirdi.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinin merkezine kar yağmayınca Belediye Başkanı Mustafa İba, yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından ilçe merkezinde okullarda okuyan öğrencilerinin kar topu oynama hayalini gerçeğe dönüştürdü. Okulun bahçesine giren kamyonu alkışlarla karşılayan minik öğrenciler, kar sayesinde eğlenceli vakit geçirdi.
Öğretmenleriyle birlikte kar topu oynayarak kardan adam yapan öğrenciler kar talebini yerine getiren Belediye Başkanı Mustafa İba'ya teşekkür etti.
Son Dakika › Yerel › Osmaniye'de Öğrencilere Kar Eğlencesi - Son Dakika
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