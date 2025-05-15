Osmaniye sele teslim! Onlarca araç sular altında kaldı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yoğun ve sağanak nedeniyle onlarca araç sel sularına kapıldı.

Osmaniye sele teslim oldu. Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde aniden başlayan ve etkisini giderek artıran sağanak hayatı felç etti. Yağış nedeniyle su taşkınları meydana gelirken, yollar göle döndü.

ONLARCA ARAÇ SELE KAPILDI

Şehit Mustafa Yağız Mahallesi'nde bulunan Bülbül Deresi kenarındaki onlarca araç sel sularına kapılarak kullanılamaz hale geldi.

YETKİLİLERDEN UYARI

O anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Yetkililer, vatandaşlara dere kenarında bulunan araçlarını çekmesi için uyarıda bulundu.