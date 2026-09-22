Osmaniye'de pazarcı esnafı YENİ Parti vekillerine 'satış yapamıyoruz' dedi - Son Dakika
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Osmaniye'de pazarcı esnafı YENİ Parti vekillerine 'satış yapamıyoruz' dedi

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Osmaniye\'de pazarcı esnafı YENİ Parti vekillerine \'satış yapamıyoruz\' dedi
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YENİ Parti Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu ve Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan, Osmaniye'de semt pazarını ziyaret etti. Ziyarette işlerin durgunluğundan yakınan pazarcı esnafı, "Bıçak kemiğe dayandı, satış yapamıyoruz" diyerek malın ellerinde kaldığını söyledi.

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - YENİ Parti Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu ve Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan Osmaniye'de semt pazarını ziyaret etti. Ziyarette milletvekillerine dert yanan pazarcı esnafı, "Bıçak kemiğe dayandı, satış yapamıyoruz" dedi.

YENİ Parti Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu ve Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan Osmaniye'de semt pazarını ziyaret etti.

İşlerin durgunluğundan ve ekonomiden yakınan pazarcı esnafı, "İnşallah iyi olur. Yeter artık. Yeter artık boğulduk yani. Bunu gerçekten söylüyorum yeter artık" dedi.

Mal elimizde kalıyor diyen bir başka esnaf ise, "Yani bu şeylerden kurtulalım artık. Bak bıçak kemiğe dayanmış. Yanlışa gerek yok. Bişey satamıyoruz. Mal elimizde kalıyor şişiyor. Problem bu yeter yani" diye konuştu.

Hayat acımasız diyen bir başka esnaf ise "Hayat öyle bir acımasız oldu ki. YENİ Parti'ye başarılar dilerim. Başımızdaki yeterince eskitti bizi. Artık yeter" dedi.

Kaynak: ANKA
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