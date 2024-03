Yerel

Osmaniye'de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Programı çerçevesinde şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar yemeği verildi.

İftar programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen Vali Erdinç Yılmaz ailelerle yakından ilgilenerek sohbet etti. İftar programı Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Okunan ezanla birlikte oruçlar açıldı. İftar yemeğinin ardından İl Müftüsü Ali Çakmak tarafından şehitler ve vefat etmiş gaziler için dua edildi.

Vali Erdinç Yılmaz yaptığı konuşmada," Çanakkale Zaferi'nin bu sene 109. yıl dönümü. Kahramanlarımız Çanakkale'de destan yazdı, Kurtuluş Savaşında destan yazdı, en son 15 Temmuz'da destan yazdı. Biz bu kahramanlara minnettarız. Sizlere minnettarız, her zaman emrinizdeyiz. Sizlerle beraber olmaktan da her zaman mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bir kez daha sizleri saygıyla selamlıyorum, geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin, Allah ayağınıza taş değdirmesin. Sizler bizim başımızın tacısınız, her türlü saygıya, hürmete layıksınız. Büyüklerimizin ellerinden öpüyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah bizi inşallah Kadir Gecesine, Ramazan Bayramına ve daha nice güzel günlere kavuştursun"dedi. - OSMANİYE