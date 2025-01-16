Osmaniye'de Seyir Halindeki Araç Yandı - Son Dakika
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Osmaniye'de Seyir Halindeki Araç Yandı

Osmaniye\'de Seyir Halindeki Araç Yandı

Osmaniye'de seyir halindeki otomobil alev alarak yanarken, sürücü ailesini kurtardı.

16.01.2025 00:03
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Osmaniye'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde seyir halindeki otomobilde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Dumanlı Yaylası'ndan ilçe merkezine doğru seyir eden Nihat G. idaresindeki 01 AUD 078 plakalı otomobil, bir anda alev alarak yanmaya başladı. Otomobilden motor bölümünden çıkan alevleri fark eden Nihat G. otomobili emniyetli bölgeye çekerek ailesini indirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmaniye'de Seyir Halindeki Araç Yandı - Son Dakika

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