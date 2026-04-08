Kadirli'de Sel Felaketi: 2 Kişi Yaşamını Yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadirli'de Sel Felaketi: 2 Kişi Yaşamını Yitirdi

08.04.2026 00:50  Güncelleme: 02:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur, sele neden oldu. Sel sırasında bir araçta bulunan iki kişi hayatını kaybetti. Ekipler, arama-kurtarma çalışmalarıyla bölgede su taşkınlarına karşı mücadele ediyor.

Haber: Burhan Demircioğlu/ Erhan Özmen

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde aniden bastıran şiddetli yağmur sele dönüştü. Sele kapılan bir araç da bulunan iki kişi hayatını kaybetti.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde aksam saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak devam eden şiddetli sağanak yağış, hayatı felç etti. Yağışın ardından ilçenin simgelerinden olan Bülbül Deresi ve Savrun Çayı'nın taşması sonucu bölgede büyük bir sel felaketi meydana geldi.

Aniden bastıran sağanakla birlikte debisi yükselen Bülbül Deresi ve Savrun Çayı, yataklarından taşarak ilçe merkezine yayıldı. Kadirli'nin birçok mahallesinde su taşkınları yaşanırken, cadde ve sokaklar adeta nehre dönüştü. Çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, sürücüler ve yayalar yollarda mahsur kaldı.

Yaşanan felaketin en acı haberi ise bir araçtan geldi. Edinilen bilgilere göre, sele kapılarak sürüklenen bir otomobilin içerisinde bulunan Fatih Ambarcı ve Osman Kocama akıntıya karşı koyamadı. Ekiplerin yürüttüğü arama-kurtarma çalışmaları sonucunda, araçtaki iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Öncelikle milletimize geçmiş olsun Osmaniye vilayetimize Kadirli ilçemizin başı sağ olsun iki vatandaşımız vefat etti. Kadirli belediyemizin Sağlık İşleri Müdürlüğü otoparkında araçlarını kurtarmaya çalışırken o anda ani gelen selden dolayı vefat ettiler. Biz tabii ki sel uyarısı ile birlikte 550 personelimizle birlikte, 150' nin üzerinde makine ekipmanlarımızla birlikte hızla intikal edildi. Tüm birimlerimiz koordinasyon halinde. AFAD itfaiye, DSİ, karayolları aynı zamanda Jandarma kolluk birliklerimizle hep birlikte vatandaşlarımızı esenliğe kavuşturmak için çalışma içerisindeyiz halen de çalışma devam ediyor."

Bu lokasyonda da 20 kadar evimiz hafif sel baskınına maruz kaldı. Şimdi buraları inceleme yapıyoruz. Bunun haricinde bir otogar tarafında biraz bir sel var. Tabii Kadirli belediyemizin arka tarafında öğretmenevi ve Kadirli Belediyesi İlçe Sağlık biriminin olduğu yerde sel baskını oldu. Bülbül deresinin taşması ile birlikte bu sel ile karşı karşıya kaldık. Kadirli ilçemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şimdi ona çalışıyoruz dere kesitleri ile ilgili daralma varsa o daralmayı bertaraf hususunda DSİ genel müdürümüzle birlikte ciddi bir çalışma içerisinde olacağız. Bu konuyu çok yakın zamanda masaya yatıracağız."

Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar yaptığı açıklamada, "Savrun Çayı, Bülbül Deresi ve Kurt deresi diye hitap ettiğimiz derelerimizde çok yoğun yağıştan kaynaklı derelerde patlama yaşandı. Birçok evimiz su altında kaldı. Önümüzde çok ciddi bir felaket oldu. Tüm hemşerilerimize Türkiye'ye geçmiş olsun" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güvenlik, Osmaniye, Kadirli, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 02:36:51. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.