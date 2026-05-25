Osmaniye\'de Su Baskınına Müdahale

Osmaniye'de dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca aralıklarla etkisini sürdüren şiddetli yağışların ardından evi su basan 75 yaşındaki kadın için ekipler seferber oldu.

Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti'nin talimatları doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında, Vali Yardımcısı Aziz Onur Aydın evinde su baskını meydana gelen Cennet Taşdelen (75) ile yakından ilgilendi. Geçici olarak Osmaniye Öğretmenevi'ne yerleştirilen yaşlı kadının mağduriyetinin giderilmesi için çalışma başlatıldı.

Sabah saatlerinde ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Vefa Destek ekipleri, Cennet teyze ile birlikte yeniden eve giderek temizlik çalışması gerçekleştirdi. Su baskınından etkilenen evde temizlik ve düzenleme çalışmaları yapılırken, zarar gören bölümlerde onarım çalışmalarının da sürdürüleceği öğrenildi. - OSMANİYE