Osmaniye'de trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

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BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti 3 kişi yaralandı. Kaza anı başka bir araç kamerasına yansıdı.

Kadirli- Andırın karayolu Yenigün köyü civarında meydana gelen kazada Andırın istikametine giden kamyonet ile karşı yönden gelen otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla hastaneye sevk edilen yaralılardan aynı aileden Şahende Kırköse (33) Aybars Şahan Kırköse (2) ve kamyonet sürücüsü Z.K yaralandı. Yusuf Kırköse (39) ve Fatma Yaren Kırköse (5) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralıların kaldırıldıkları hastanede tedavisi sürerken, Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza anı bir başka aracın kamerasına yansıdı.