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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

OSMANİYE - Osmaniye'de polisin uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda farklı türde uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Osmaniye merkezde belirlenen adreslere şafak vakti gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Hassas burunlu narkotik köpekleriyle ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 2 bin 367 sentetik ecza hap, 73,76 gram bonzai, 5,70 gram metafetamin, hassas terazi, av tüfeği, 2 şarjör ve 20 kartuş ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Maın Z., Ahmet G. ve Sefa K. tutuklandı, K.K., M.A.Y. ve M. Y. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.