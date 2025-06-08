Osmaniye'de Vatandaşlar Evsiz Kalma Tehlikesiyle Karşı Karşıya - Son Dakika
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Yerel

Osmaniye'de Vatandaşlar Evsiz Kalma Tehlikesiyle Karşı Karşıya

08.06.2025 00:18
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CHP Milletvekili Asu Kaya, milli park sınırları içinde evleri bulunan köylülerin mağduriyetine dikkat çekti.

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE)- Osmaniye Karatepe-Arslantaş Milli Park sınırları içerisinde ev, tarla ve bahçeleri bulunan birçok vatandaştan evlerini boşaltmaları istendi. CHP Osmaniye milletvekili Asu Kaya" Soruyorum ben buradan Ak Parti iktidarına bu insanlar buradan çıkacak da ne yapacak, nereye gidecekler?" diyerek mağduriyetin giderilmesi çağrısı yaptı. Mağdur vatandaşlardan Esma Sağlamer ise " Römorkta kalıyorum ben. Çok çaresiz durumdayım, çarem olsa zaten kalmam, çarem yok. Ev kiralama durumum yok. Ev kirası mı vereyim boğazıma mı yiyeyim. Gelirimiz hiç yok, bir aylık, emekli aylığı." İfadelerini kullandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Karatepe ve Kızyusuflu köyünde yıllardır dededen kalma evlerde yaşayan, tarlalarını ekip biçen köylüler Karatepe-Arslantaş Milli Parkı sınırlar içerisinde tapusuz ev ve tarlaları olduğu için mahkemelik oldu.Birçok vatandaştan evlerini boşaltmaları istendi.CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye milletvekili Asu Kaya köylüleri ziyaret ederek mağduriyetlerini dinledi.

"Römorkta kalıyorum"

Karatepe köyünde mağdur vatandaşlardan Esma Sağlamer şöyle konuştu: " Milli Park sınırından bizim haberimiz yoktu.Römorkta kalıyorum ben.Çok çaresiz durumdayım, çarem olsa zaten kalmam,çarem yok.Ev kiralama durumum yok.Ev kirası mı vereyim boğazıma mı yiyeyim. Gelirimiz hiç yok, bir aylık, emekli aylığı. Devletin bana yardım etmesini istiyorum.Bir yere yerleştirsin başka çıkarım yok. ya evimizi versin ya da bizi bir yere yerleştirsin." dedi.

"Evsiz kaldık"

Başka bir vatandaş" Evimiz Milli Park'ın içinde diye girdirmediler bir zaman. Çocuklarımın yanında durdum bir zaman ama olmuyor. Başka yerde yaşayamam" dedi.

"85 evimiz boşaltılacak"

Kızyusuflu Köyü muhtarı Kasım Türkmenoğlu " Köyümüzde yaklaşık 350-400 hane ev var. Milli Park sınırları içerisinde kalan evlerimizin sayısı 85 civarında. Ekemediğimiz alanlarımız, atalarımızdan kalan topraklarımız 1100 dönüm civarında, ekemiyoruz kullanamıyoruz.Yaşlı teyzelerimiz tabii burada halı kilim işi yapıyorlardı evlere boşaltılma kararı alındı. Biz devlet büyüklerimize bir dosya hazırladık, milli parklar şefliğimizde, orman işletme müdürümüz ile birlikte sayın Derya Yanık hanımefendiye dosyamızı sunduk." ifadesini kullandı.

"Milli park ilan edildiğinde bu evler zaten burada vardı"

Karatepe Köyü muhtarı Mehmet Çakıcıoğlu ise " Burası 1958 yılında milli park ilan edildiğinde bu evler zaten burada vardı.Tapulama 1974 yılında geldiği için, milli park ilan edilmesi 1958 olunca tapuyu alamadık. Daha önce eski Arapça tapulu olan kişiler, milli park içerisinde tapulu alanlar da var, tapusuz alanlarda var. Bu evler o zaman fark edememişler tapu almayı, tapu alamadıkları için şu anda mağdurlar. Milli parkın en azından biraz daraltarak evlerin yeri halka verilse çok güzel olacak. Buradaki mağduriyet giderilecek."diye konuştu.

"Bu insanlar buradan çıkacak da ne yapacak nereye gidecekler?"

CHP Osmaniye milletvekili Asu Kaya "Burada insanlar genellikle hayvancılıkla bu dağlarda bu bayırlarda koyun, keçi besleyerek, hayvan yetiştirerek geçimlerini sağlıyorlar. Burada aile tarımı yapıyorlar. ve burada insanlar geçmiş dönemlerde tapularını, Osmanlı dönemindeki tapularını bulamadıkları için ki bu insanlar ata topraklarında yaşıyorlar, yüzyıllardır burada yaşıyorlar. Fakat bugün itibarıyla tapusuz yerlerde tapusuz evlerde yaşadıkları gerekçe gösterilerek hem haklarında hukuki süreç başlatılarak hem de bu evlerden çıkmaları yani boşaltmaları isteniyor. Peki soruyorum ben buradan Ak Parti iktidarına bu insanlar buradan çıkacak da ne yapacak nereye gidecekler? Bu insanların geçimleri bu topraklardan geliyor. Osmaniye'ye gitti diyelim 10 bin lira maaş ile zaten en az 15 bin lira, 10 bin lira olan bir barakayı dahi tek göz yeri bile en az 10 bin liraya tutabiliyorsunuz.Bu insanlar 10 bin lira kira verse ne yiyecek, ne içecek,nasıl yaşayacaklar?

"Aylardır seslerini duyan yok bu insanların"

Buradan ben yetkililere sesleniyorum, sosyal devlet diyenler, sosyal devletin gereğini biz yapıyoruz diyenler, bu kadar özel insanlarla, engelli insanlarla, beraber yaşam mücadelesi veren bu insanlar ne yapacak? Onlara en büyük mutsuzluğu bayram öncesi siz yaşattınız.Bu insanlar gözü yaşlı girdiler bu bayrama. Aylardır seslerini duyan yok bu insanların.Şimdi de işte römorkun üzerinde, çadırda yaşıyorlar, dışarıda yaşıyorlar.Bir an evvel bu insanların gözlerinin yaşı dindirilmeli bu insanların derdine derman olmalısınız. İktidardasınız, çözüm merciindesiniz" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Osmaniye'de Vatandaşlar Evsiz Kalma Tehlikesiyle Karşı Karşıya - Son Dakika

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