Osmaniye\'de Yaz Denetimleri Artıyor

Osmaniye'de yaz aylarında yaylalarda yaşanan ani nüfus artışına bağlı olarak gıda denetimlerini sıklaştırdı.

Osmaniye Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yapılan açıklamada, kent genelindeki yayla yerleşimlerinde yaz sıcaklarının artmasıyla birlikte geçici nüfus yoğunluğunun yaşandığı belirtilerek, bu durumun gıda talebinde mevsimsel bir artışa neden olduğu ifade edildi. Açıklamada, "Gıda Kontrol Görevlilerince yayla sezonunda, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında; gıda üretimi yapan, satışını gerçekleştiren ve toplu tüketim yapılan işletmelerde denetim ve kontroller gerçekleştirilmiştir. Denetimlerimiz, yayla sezonu boyunca aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - OSMANİYE