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- Osmaniye'de yeşil sahada evlilik teklifi

OSMANİYE - Osmaniye'de amatör lig maçı sonrası futbolcu Ertürk Ataş, kız arkadaşına yeşil sahada evlilik teklif etti.

Osmaniye 1. Amatör Ligi Adem Hurma sezonunda Toprakkalespor, play-off mücadelesinde Osmaniyegücü'nü 3-2 mağlup ederek, yarı finallere yükseldi. Sezonu 34 golle gol kralı olarak tamamlayan maçta da beraberlik golünü atan forvet oyuncusu Ertürk Ataş, galibiyet sonrasında karşılaşmayı izleyen kız arkadaşına tribünler önünde eğilerek, evlenme teklifinde bulundu. Evlilik teklifi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.