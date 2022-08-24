Polise verdiği yanıtla Türkiye'yi gözyaşına boğmuştu! Bahçeli'nin sahip çıktığı genç kız üniversiteyi kazandı - Son Dakika
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Polise verdiği yanıtla Türkiye'yi gözyaşına boğmuştu! Bahçeli'nin sahip çıktığı genç kız üniversiteyi kazandı

24.08.2022 15:49

Osmaniye'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na gireceği esnada kimliğini unuttuğu için gözyaşlarını tutamayan ve ailesine ulaşmaya çalışan görevli polislere "Annem de babam da vefat etti" şeklinde verdiği cevapla Türkiye'yi ağlatan Ayşe Sabancalı'ya MHP lideri Bahçeli'nin talimatıyla Osmaniye Vakfı sahip çıkmıştı. Eğitim masraflarını üstlenen Sabancalı, bu sene Kapadokya Üniversitesi'ni kazanarak herkesi mutlu etti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafında yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testine (TYT) gireceği sırada kimliğini unuttuğu için gözyaşlarına boğulan Ayşe Sabancalı, ailesine ulaşmaya çalışan görevli polislere "Annem de babam da vefat etti" şeklinde verdiği cevapla Türkiye gündemine gelmişti.

Polise verdiği cevap Türkiye'yi ağlatmıştı! Devlet Bahçeli'nin sahip çıktığı genç kız üniversiteyi kazandı

KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ'NE YERLEŞTİ

Yaşanılan üzücü olayın ardından Ayşe Sabancalı'ya sahip çıkan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tüm eğitim masraflarının karşılanacağı sözünü vermişti. 2022- YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayşe Sabancalı, Nevşehir Kapadokya Üniversitesi Kapadokya Meslek Yüksek Okulu Çocuk Bölümü'ne yerleşti.

Polise verdiği cevap Türkiye'yi ağlatmıştı! Devlet Bahçeli'nin sahip çıktığı genç kız üniversiteyi kazandı

BAHÇELİ'NİN KURUCUSU OLDUĞU VAKIF EĞİTİM MASRAFLARINI ÜSTLENDİ

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin kurucusu olduğu Osmaniye Vakfı tarafından yapılan açıklamada Nevşehir Kapadokya Üniversitesi Kapadokya Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Bölümüne yerleşen Ayşe Sabancalı'nın okul yıllık ücretinin yatırıldığı görüşlerine yer verildi. Vakfın sosyal medya adresinden yapılan açıklamada, "Osmaniye'de üniversite sınavına girişi sırasında gündeme gelen, hem yetim hem de öksüz kızımız Ayşe Sabancalı'nın, devlet ya da vakıf fark etmeksizin hangi üniversite ve bölümde okumak istiyorsa, Vakfımızın Kurucusu ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatları ile Osmaniye Vakfı olarak tüm eğitim masraflarını üstleneceğimizi kamuoyuna duyurmuştuk. YKS sonuçlarının açıklanması sonrasında, Ayşe Sabancalı kızımız, Nevşehir Kapadokya Üniversitesi, Kapadokya Meslek Yüksek Okulu, Çocuk Gelişimi Bölümüne kendi isteği ile yerleşmiş olup, okulun yıllık ücreti Vakfımız tarafından yatırılmıştır. Ayrıca eğitim hayatı boyunca evladımızın yanında olmaya devam edeceğiz" denildi.

Polise verdiği cevap Türkiye'yi ağlatmıştı! Devlet Bahçeli'nin sahip çıktığı genç kız üniversiteyi kazandı
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Polise verdiği cevapla Türkiye'yi ağlatmıştı... Devlet Bahçeli'nin sahip çıktığı Ayşe Sabancalı üniversiteyi kazandı Polise verdiği cevapla Türkiye'yi ağlatmıştı... Devlet Bahçeli'nin sahip çıktığı Ayşe Sabancalı üniversiteyi kazandı Gençler Kapadokya'ya hayran kaldı Gençler Kapadokya'ya hayran kaldı
Kaynak: İHA

Kapadokya, Nevşehir, Osmaniye, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Polise verdiği yanıtla Türkiye'yi gözyaşına boğmuştu! Bahçeli'nin sahip çıktığı genç kız üniversiteyi kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polise verdiği yanıtla Türkiye'yi gözyaşına boğmuştu! Bahçeli'nin sahip çıktığı genç kız üniversiteyi kazandı - Son Dakika
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