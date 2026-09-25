Osmaniye Kadirli'de fıstık üreticileri 50-60 liraya 'mazot parasına çalışıyoruz' dediler - Son Dakika
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Osmaniye Kadirli'de fıstık üreticileri 50-60 liraya 'mazot parasına çalışıyoruz' dediler

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Osmaniye Kadirli\'de fıstık üreticileri 50-60 liraya \'mazot parasına çalışıyoruz\' dediler
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Osmaniye Kadirli'de fıstık üreticileri, mazot ve girdi maliyetlerine rağmen ürünün değerinde satılmadığını belirterek tepki gösterdi. Kilogram fiyatı 50-60 liraya gerileyen fıstıkta üreticiler, zararda olduklarını, mazot parasına çalıştıklarını, ekimin azalabileceğini söylediler.

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yer fıstığı üreticileri, artan mazot ve girdi maliyetlerine rağmen ürünlerini değerinde satamadıklarını söyledi. Üreticiler, fıstığın kilogram fiyatının 50-60 liraya kadar gerilediğini belirterek, "Zarardayız, ancak mazot parasına çalışıyoruz" derken, gelecek sezon fıstık ekiminin azalabileceğini ifade etti.

Osmaniye Kadirli'de yer fıstığı üreticileri, artan maliyetlere karşı ürün fiyatlarının düşük kalması nedeniyle zarar ettiklerini belirterek, tepkilerini dile getirdi. Hem inşaat mühendisliği hem de çiftçilikle uğraşan bir üretici, şunları söyledi:

"20-25 gün önce 80, 85, 90 lira diyorlardı. Şimdi 50-60 lira arasında, maksimum 65 lira diyorlar. Giderler ve işçi maliyetleri de çok fazla. Her türlü maliyetimiz yüksek. Branda aldık, 300 metre için 55 bin lira para verdik. El emeğine saatlik 7 bin lira verdik, 10 saat çalıştırdık. Fıstığı kesmesine dönüm başına 700 lira alıyorlar, patosuna bin 500 lira alıyorlar. Üç sene önce fıstık 70 lira bandındaydı, şimdi 50-60 lira arasında. 90-95 lira, 100 lira bizi kurtarırdı ama olmadı. Çiftçi tarla kiralayamaz, tarla satın da alamaz, kazandığı parayla bir malzeme de alamaz. İlerleyen yıllarda da çiftçinin hali zor. Allah yardımcıları olsun."

Bir başka çiftçi tepkisini şu sözlerle anlattı:

"Memnun değiliz, değerinde satılmıyor. Geçen sene bu zamanlar fıstık 55 liraydı, mazot 25 liraydı. Şimdi mazot 100 lira. Geçen seneki duruma bakarak fıstığın 80-90 lira olması lazım. Çiftçinin hali perişan. Şu anda fiyat bile veren yok. 90 liralık fıstığı 50 liraya istiyorlar. Mazot almış başını gitmiş. Çiftçi çok perişan. Zarardayız, ancak mazot parasına çalışıyoruz. Çiftçi böylece iflas etmiş durumdadır. Yeni yılda tarla ekecekleri belirsiz. Tarlalar hep boş kalacak, perişan hali."

Diğer bir çiftçi ise yaşadığı sıkıntıyı, "Fıstık çok kötü. Geçen sene de para etmedi, bu sene de para etmedi. Seneye ekme gibi bir düşüncemiz yok. Fıstığın kilosunun en az 70-80 lira olması lazımdı. Şu an 60 lira bandında dönüyor, o da güzel fıstıklar için. 50 liraya da fıstık var. Gübre, mazot almış başını gidiyor zaten. Çiftçinin sonu hiç iyi değil" diye dile getirdi.

Kaynak: ANKA
OsmaniyeKadirliEkonomiGüncelYerelSon Dakika

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