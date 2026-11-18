Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde semt pazarı esnafı, vatandaşın alım gücünün düşmesi nedeniyle satış yapamamaktan yakındı. Bir meyve ve sebze satıcısı 10 liraya satılan ürünlerin bile pahalı bulunduğunu söyledi.

Kadirli semt pazarında tezgah açan esnaf ve vatandaşın alım gücündeki düşüş nedeniyle iş yapamadıklarını dile getirdi.

Nar satan bir esnaf, vatandaşların alışveriş yapamadığını belirterek, "Pazarcı esnafının hali çok kötü. Hiçbir meyve satılmıyor, vatandaş alamıyor. 10 liralık mandalinaya bile 'çok pahalı' diyorlar. Piyasanın durumu iyi değil" ifadelerini kullandı.

"PAZAR ÖLÜ"

Bir başka esnaf, mandalina ve limonun kilogramını 10 liradan satmalarına rağmen müşteri bulamadıklarını belirterek, "Mandalinanın kilosu 10 lira, hiç para etmiyor. Çiftçi ölmüş. Mazot pahalı, otogaz pahalı. Hiç para etmiyor, pazarın da tadı yok. Vatandaş 10 liraya bile 'pahalı' diyor. Limonun kilosunu da 10 liraya veriyoruz, yine alan yok. Pazar ölü. Bu saat olmuş, topladığım para bin lirayı bulmamış" dedi.

Balıkçı esnafı da satışların düşüklüğünden yakındı. Hamsi ve palamudun kilogramını 100 liradan sattıklarını söyleyen esnaf, "Hiç tadı yok. Mazot 100 lira olmuş. Hamsiyi 100 liraya satıyoruz, palamut da 100 lira ve her biri bir kiloyu geçiyor. Ama satış yok. Açız, vatandaş 100 liraya hamsi bile almıyor" diye konuştu.