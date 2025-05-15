Osmaniye Kadirli'de Şiddetli Yağmur ve Dolu Sel Felaketine Neden Oldu - Son Dakika
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Osmaniye Kadirli'de Şiddetli Yağmur ve Dolu Sel Felaketine Neden Oldu

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur sonrası Bülbül Deresi taştı ve 7 otomobil sele kapılarak sürüklendi. Olayda can kaybı yaşanmadığı bildirildi, ancak evler su altında kaldı.

15.05.2025 23:08  Güncelleme: 10:59
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(OSMANİYE)- Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde şiddetli yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.Akşam üstü başlayan yağmur ve ardından şehrin ortasından geçen Bülbül Deresinin taşmasıyla 7 otomobil sele kapılarak derede sürüklendi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde saat 18: 00 sıralarında başlayan şiddetli yağış fırtına şehir merkezindeki Bülbül Deresi'nin taşmasına sebep oldu. Derenin etrafındaki 7 otomobil sele kapanarak derede sürüklendi. Yaklaşık 1 kilometre sürüklenen otomobillerden bir tanesi Savrun Çayına kadar ulaştı. Dere etrafındaki bazı evleri su basarken, tüm ekipler arama tarama ve kurtarma çalışması başlattı.

"Şu ana kadar can kaybımız yok"

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Öncelikle Kadirlimiz de böyle bir felaketin yaşanması hepimizi üzdü. Ama buradaki tesellimiz tabii ki şu ana kadar tespitlerimiz de hamdolsun can kaybımız yok. İnşallah dileğimiz can kaybının olmaması. 7 aracımızın sele kapıldığını tespit ettik. Bu 7 araçtan 5 aracımızda herhangi bir vatandaşımız tespitlerimize göre yok. Dileğimiz cenabı Allah'tan niyazımız o iki araçta da inşallah herhangi bir vatandaşımızın olmaması. AFAD'ımız, itfaiyemiz sahada. Yaklaşık 200 personelimiz arama tarama çalışmalarını sürdürüyor. Yağış yaklaşık yarım saat sürüyor bu yarım saat içerisinde meteorolojinin verilerine göre metrekaresine 80-90 kilogram yağış düştüğü tahmin ediliyor. Gerçekten çok büyük çok güçlü afet olacak şekilde güçlü bir yağışa maruz kaldık. Yağışın etkili olduğu Bülbül Deresi ve civarı, Bülbül Deresi taşması nedeniyle ve Bülbül Deresi ıslahı da yapılmış olan bir dere. Ama yavaş o kadar güçlü sen o kadar güçlü ki çevresindeki maalesef derenin kenarındaki araçlar, park halindeki araçlar sele kapılıyor. Zarar tespit çalışmalarınıda hemen başlatacağız." şeklinde konuştu.

"Yağış öncesi uyarılarımızı yaptık"

Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar ise "Devlet Su İşlerinin kanalı, daha önceden ıslah çalışması yapılmasına rağmen çok ciddi bir yağış olduğundan kaynaklı taşma durumu oldu. İtfaiye ekiplerimiz, AFAD ekiplerimiz ve zabıta ekiplerimiz güvenlik önlemi yağış başladığından itibaren aldı. İl Özel İdaremiz ve birçok birbirimizle,DSİ, Kadirli itfaiyesi gibi birimlerimiz koordineli bir şekilde çalışarak şu anda tespitlerine devam ediyor. İki gündür basın yayınımız, şu tarihte şu saatler arasında sağanak yağış ve fırtına beklediğimiz ilettik ve basın yayın organlarımızdan bunları da paylaşımını yaptık. Zabıta ekiplerimiz de yağış başlar başlamaz deri yataklarının yan taraflarında trafik ekipleri ile beraber koordineli bir şekilde çalıştı. Bundan dolayı da ben diyorum ki 7 araçla kurtulduk birçok kişi araçlarını çekti ekiplerimiz sayesinde. Kadirlimize tekrardan geçmiş olsun. Allah bir afet daha Kadirliye göstermesin, tüm Türkiye'mize göstermesin diliyorum." diye konuştu.

Selden etkilenen yurttaşlar da yaşadıkların şu sözlerle ifade etti:

Maksut Çözeli "Sel geldi önünü kesti her iki derede birleşince doğru duvar vardı duvarı yıktı içeri girdi. Ağacı hep yıktı aldı götürdü, içeri dopdolu. Sel gelirken gördük kaçtık dışarı."

Fatma Çözeli ise " Hiçbir şeyim kalmadı yatağım her şeyim ıslanmış. Karyolam sele gitti şu kapıdaydı yaptırmıştım, sedirim gitti, döşeğim yorganım hepsi birden gitti. Bir şeyim kalmadı şuradaki öteberim gitti."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Osmaniye Kadirli'de Şiddetli Yağmur ve Dolu Sel Felaketine Neden Oldu - Son Dakika

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