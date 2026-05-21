Osmaniye Kurban Pazarı'nda Zorlu Günler

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Osmaniye kurban pazarında sessiz bekleyiş sürüyor. Muş'tan geldiğini söyleyen Nejdet Güler, yurttaşın alım gücünün olmadığını ifade ederek, "Fiyatlar yüksek, kimse alamaz. Alsalar da zorlanıyorlar" dedi.

Osmaniye'deki kurban pazarına Muş'tan gelen besici Nejdet Güler, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, pazara 160 hayvan getirdiğini bildirdi. Hayvan fiyatlarının 25 bin ila 33 bin arası olduğunu bildiren Güler, şunları söyledi:

"Fiyatlar yüksek. kimse alamaz. Alsalar da zorlanıyolar. Ben 15 yıldır buraya geliyorum. Bu rezilliği sürekli çekiyorum. Ben buranın yerine 75 bin lira verdim. İşkence çekmeyelim diye. Bakım yok. Kontrol mekanizması sıfır. Şu an burda hiçkimse bize bakmıyor. O kadar yağmurun altında kaldık. Kimse bize gelip 'Nasılsınız? Sorun var mı?' diye bakmadı. Burada herkes sıkıntıda. Bu malımızı satamazsak borçlu kalırız, geri götürmek zorunda kalırız. Zor duruma düşüyoruz. Çocuklarımızın rızkı için uğraşıyoruz. Ben buraya Muş'dan geldim. Bana 250 bin lira maliyeti var. Dönüş de aynı şekil olacak. O zaman ben bitmiş olurum. Vatandaşın alım gücü düşük. Bu bizim başımızdakilerden kaynaklanıyor. Benlik değil ki. Ben istiyorum ki 5 lira olsun, herkes alsın. Ama öyle bir imkan yok. Şu an ekonomiye baksan herkes zor durumda. Ben şu an çıkıp bir dışarı gitsem 2 bin liram direkt gider. Herkes haklı."

"HER ŞEY ATEŞ PAHASI"

Pazardaki besicilerden Basri Turhan da kurbanları ucuza satmayı istediklerini ancak girdilerin yüksekliği sebebiyle fiyatı aşağı çekemediklerini anlattı.

Turhan, şöyle konuştu:

"Piyasalar durgun. Tabii ki biz de isteriz kurbanları ucuza satmayı ama girdiler fazla ve yüksek olduğu için biz de doğal olarak fiyatı aşağı çekemiyoruz. Çoğu insan asgari ücrete çalışıyor. Onları da düşünüyoruz ama hangi tarafı tutarsan o taraf zarar ediyor. Bir mercimek samanı 23 lira. Bir torba yem geçen sene 500 liraydı bu sene bin lira. Maliyetler yüksek olduğu için biz de bu maliyetleri üzerine koyduğumuz zaman fiyat iki katına çıkıyor. Yine de elimizden geldiğince fiyatları minumuma çekiyoruz, şu rezilliğin içinde az kar edelim de vatandaş da yesin diye. Çaba gösteriyoruz, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Emekli için de 14-15 bin liraya hayvan getiriyorum, orta kesimdir, asgari ücretlidir bunlar için ortalama 24 bin liraya mal getiriyorum. Hayvan alırken onları da düşünerek hareket ediyoruz ama biz devlet değiliz ki. Biz devlet olsaydık bunların hepsini ayarlardık. Geçen sene mazot 40 lira, bu sene 80 lira. Girdiler nasıl yüksek olmasın? Yem torbası geçen sene 500 lirayken bu sene bin lira. Mercimek samanı geçen sene 12 lira yken bu sene 22 lira. Her şey iki katı, her şey ateş pahası." Dedi."