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Osmaniye'nin Kurtuluş Destanı, tiyatro severlerden tam not aldı - Son Dakika
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Osmaniye'nin Kurtuluş Destanı, tiyatro severlerden tam not aldı

Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü etkinlikleri kapsamında sahnelenen 'Bir ölür, bin diriliriz' isimli tiyatro oyunu, Cebelibereket Kültür Merkezi'nde yoğun ilgi gördü. Oyun, 1920'li yıllarda Osmaniye'nin Cebelibereket olduğu dönemde yaşanan yokluk ve savaş mücadelesini anlatırken, her sahnesinde farklı bir duygu yansıttı ve tiyatro severlerden tam not aldı. Oyunun sonunda verilen 'Bir ölür bin diriliriz' mesajı ve Türk bayrağı sahnesi ise duygusal anlar yaşattı.

05.01.2024 - 09:05,
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Osmaniye'nin Kurtuluş Destanı, tiyatro severlerden tam not aldı

OSMANİYE - 7 Ocak Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde, Cebelibereket Kültür Merkezinde sahnelenen, DESTAN YAZAN YİĞİTLER "Bir ölür, bin diriliriz" isimli tiyatro oyunu yoğun ilgi gördü. Zaman zaman gözyaşına boğulan izleyiciler, gösteri sonunda oyuncuları uzun süre alkışladı.

Öznur Gökşen Dinç ve Erkan Dinç'in kaleme aldığı, Öznur Gökşen Dinç'in yönettiği oyunda, şimdinin Osmaniye'si zamanın Cebelibereket'i olan Çukurova topraklarında geçen, 1920'li yılların yoklukla ve çetin geçen savaş mücadeleleri anlatıldı. Fransızların düzenli ordularına karşı çetelerin kazmayla kürekle savaştığı, kadınların ve çocukların verdiği destek ile Rahime Hatun'u, Saim Bey'i ve daha nice çete liderlerinin mücadeleleri ele alındı. Her sahnesinde ayrı bir duygunun yansıtıldığı oyun beğeniyle izlenirken, tiyatro severlerden de tam not aldı. Tiyatro severler tarafından yoğun ilgiyle karşılanan oyunun son sahnesinde verilen 'Bir ölür bin diriliriz' mesajının ardından oyuncular tarafından açılan Türk bayrağı sahnesinde ise duygu dolu anlar yaşandı. Salonda bulunan tiyatro severler uzun süre oyuncuları ayakta alkışladı.

Osmaniye\'nin Kurtuluş Destanı, tiyatro severlerden tam not aldı
Kaynak: İHA
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