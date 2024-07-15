Osmaniye Valisi, Şehit Polisin Ailesini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Osmaniye Valisi, Şehit Polisin Ailesini Ziyaret Etti

Osmaniye Valisi, Şehit Polisin Ailesini Ziyaret Etti

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 15 Temmuz gecesi Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan Özel Harekat Polisi Mehmet Karacatilki'nin ailesini ziyaret etti. Vali Yılmaz, şehidin eşi ve çocuklarını ziyaret ettikten sonra, şehidin annesi ve babasını da evlerinde ziyaret etti. Ziyaret sırasında Vali Yılmaz, şehidin ailesine Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

15.07.2024 18:59
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Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 15 Temmuz gecesi Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan Özel Harekat Polisi Mehmet Karacatilki'nin ailesini ziyaret etti.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz gecesi yaşanan hain darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda bombalı saldırıda şehit olan Özel Harekat Polisi Mehmet Karacatilki'nin ailesini ve anne babasını ziyaret etti. İlk olarak şehidin eşi Halime Karacatilki ve çocuklarını ziyaret eden Vali Yılmaz, daha sonra şehidin annesi Nuriye ve babası Hamza Karacatilki'yi evlerinde ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında şehidin ailesi ile sohbet eden Vali Yılmaz, "Kahraman şehidimizin mekanı cennet olsun. Allah gani gani rahmet eylesin. Şehitlerimizin hakkını asla ödeyemeyiz. Şehitlerimize ve vefat etmiş gazilerimize Allah'tan rahmet, hayatta olan gazilerimize sağlıklı bir ömür diliyorum" dedi.

Ziyaretleri sırasında Vali Yılmaz, şehidin eşine ve annesi ile babasına Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim etti. Şehidin ailesi, Vali Yılmaz'a ziyareti nedeniyle teşekkür ettiler. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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