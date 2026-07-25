Osmaniye ve Adana\'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE-ADANA) - Osmaniye ve Adana'nın Ceyhan ilçesinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar göle dönerken ev, iş yeri ve Ceyhan Devlet Hastanesi'ni su bastı. Rögarların taşmasıyla ulaşımda aksamalar yaşanırken belediye ve itfaiye ekipleri su tahliye çalışmaları yaptı.

Osmaniye'de sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, kısa sürede etkisini artırarak kentte hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar suyla kaplanırken, birçok ev ve iş yerini su bastı, bazı araçlar yollarda mahsur kaldı. Belediye ve itfaiye ekipleri su tahliye çalışmalarına başladı. Meteoroloji yetkilileri yağışların aralıklarla sürebileceğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde de sağanak yağış etkili oldu. Kısa sürede şiddetini artıran yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar suyla kaplanırken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Rögarların taşması sonucu ulaşımda aksamalar yaşandı, Ceyhan Devlet Hastanesi'nde de su baskını meydana geldi. Belediye ve itfaiye ekipleri, bölgelerde su tahliye ve müdahale çalışmalarını sürdürüyor.