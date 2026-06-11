Osmaniye\'yi Keşfe Çık Sergisi

Osmaniye Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu öğrencileri hazırladıkları "Osmaniye'yi Keşfe Çık" sergisiyle kentin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini tanıttı.

Okulun bahçesinde düzenlenen serginin açılışına öğretmenler, öğrenciler, veliler ve davetliler katıldı. Proje kapsamında Osmaniye'nin tarihi kalelerini ve doğal güzelliklerini ziyaret eden öğrenciler, gezilerde edindikleri bilgileri maketlere dönüştürdü. Sergide Kastabala Antik Kenti, Karatepe-Aslantaş Açık Hava Müzesi, kaleler ve kentin çeşitli doğal güzelliklerine ait maketler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergide ayrıca Osmaniye'nin yöresel lezzetleri, geçmişte kullanılan oyuncaklar ve yöreye özgü kelimelerin yer aldığı stantlar da oluşturuldu. Öğrenciler hazırladıkları çalışmalarla kentin kültürel değerlerini tanıtma fırsatı buldu.

Program kapsamında öğrencilerin geri dönüşüm bilincine dikkat çekmek amacıyla atık malzemelerden tasarladığı kıyafetler de defileyle sergilendi. Renkli görüntülere sahne olan defile, davetlilerden büyük alkış aldı.

Osmaniye'nin tarihi, yemekleri ve kültürü hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyleyen Anaokulu Müdür Yardımcısı Büşra Buldu Köken, "Bugün burada "Osmaniye'yi Keşfe Çık" projesi kapsamında hazırladığımız sergimize katılım gösteren velilerimize teşekkür ediyoruz. Bu sergideki amacımız; çocuklarımıza örnek olmak, Osmaniye'yi daha iyi tanıtmak ve yaşadığımız memlekete karşı sevgi ve bağlılık duygusu kazandırmaktır. Bu doğrultuda çocuklarımızı tablet ve telefonlardan bir nebze uzaklaştırarak, birebir gezip görerek öğrenebilecekleri bir süreç planladık. Osmaniye'nin tarihi, yemekleri ve kültürü hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli geziler düzenledik. Projeye velilerimizi de dahil ettik. Aileleriyle birlikte tarihi kalelerimizi gezen çocuklarımız, gezilerin ardından kendi ürünlerini ortaya çıkardılar. Evlerinde aileleriyle birlikte etkinlikler yaparak gördükleri kalelerin maketlerini tasarladılar. Daha sonra Osmaniye'nin en önemli değerlerinden biri olan yer fıstığından neler yapılabileceği üzerine çalışmalar gerçekleştirdik. Çocuklarımız önce canlandırmalar ve resimler yaptı, ardından ortaya sergimizde yer alan birbirinden güzel fıstık temalı ürünler çıktı. Buradaki temel amacımız, çocuklarımıza Osmaniye'yi daha iyi tanıtmak, farklı yerlerden önce kendi memleketimizin değerlerini öğretmek ve onlara bu değerleri kazandırmaktı. İnşallah bugün gerçekleştirdiğimiz bu güzel sergiyle hedefimize ulaştığımızı düşünüyoruz. Çocuklarımıza yeni bilgiler ve güzel kazanımlar sağlayabildiğimize inanıyoruz" diye konuştu. - OSMANİYE